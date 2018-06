Ambos están acusados de formar parte de una organización criminal que captaba chicas en las redes sociales -especialmente en Instagram-, las engañaba con la realización de supuestos castings de modelaje para luego hacer fotos de tinte pornográfico con el objetivo de venderlas en internet.

Cuatro jóvenes -menores de edad al momento de los hechos- aseguraron que en las sesiones fotográficas existieron abusos e incluso violaciones.

Las sesiones fotográficas se hacían en un hotel alojamiento llamado "Los Lirios", del barrio de La Paternal. Ese punto, también un local comercial en Capital Federal y los domicilios de ambos detenidos, el de Ioselli en Campana y el de Favale en El Palomar, fueron los allanados por la Policía Federal.

Embed Camus Hacker detenido como facilitador y entregador de menores de edad que luego eran violadas. Así lo detenía PFA en su casa de Campana. El acusado de las violaciones también fue detenido. pic.twitter.com/HGqRTFJ0NC — Mauro Szeta (@mauroszeta) 11 de junio de 2018

Embed Allanamiento a Camus Hacker pic.twitter.com/ZtMl6awX3N — Crónica Virales (@CronicaVirales) 11 de junio de 2018

Embed Más imágenes del allanamiento a Camus Hacker pic.twitter.com/Noo24MRIYQ — Crónica Virales (@CronicaVirales) 11 de junio de 2018

Embed Elementos secuestrados de la casa de Camus pic.twitter.com/fWjr23AdTR — Crónica Virales (@CronicaVirales) 11 de junio de 2018

Embed Acá detuvieron al fotógrafo Gastón, acusado de violar a chicas captadas por Camus Hacker. También lo investigan por la extorsión a la hija de Susana Giménez, bajo chantaje de difundir fotos íntimas. pic.twitter.com/hJR1yFvqct — Mauro Szeta (@mauroszeta) 11 de junio de 2018

Los dos detenidos están a disposiciones de las medidas dictadas por el juez federal Sergio Torres, que entiende en la causa por "trata de personas".

La investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Mángano junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, señala a Camus Hacker el facilitador.

Ioselli concurría a boliches y eventos en donde reclutaba adolecentes, con la falsa promesa de convertirlas en modelos de la televisión.

Tras establecer el contacto, les presentaba a Favale, un técnico informático que ya carga con dos causas por "abuso sexual". Este se hacía pasar por productor y fotógrafo, para completar el plan. Una vez realizada la sesión de fotos, Favale movía sus contactos y comercializaba el material.

Cuando alguna de las chicas intentó denunciarlos, la relación se tensó y comenzaron las extorsiones, de acuerdo al relato de las jóvenes. Una de ellas contó que fue violada por Favale cuando tenía 16 años.

favale.jpg "Camus Hacker" y Gastón Favale, fueron detenidos hoy por disposición del juez federal Sergio Torres.

Embed

También se logró detectar que ambos se encontraban extorsionando a famosos con fotos obscenas.

De hecho, en 2014 Ioselli ocupó por unos días las primeras planas de todos los diarios y noticieros. Fue cuando se viralizaron varios videos íntimos de Coki Ramírez, Fátima Florez, Florencia Peña, Verónica Lozano, entre otras celebrities, y la Justicia tomó cartas en el asunto.

Tiempo después, y ante la repercusión de un tema muy similar, volvió a los medios. Ioselli confesó haber participado en la negociación entre el portador de un video íntimo de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y un posible comprador.

Ioselli además involucró al periodista Luis Ventura en la negociación. "El que ofrecía esa plata es un periodista, Luis Ventura. Yo me comuniqué automáticamente con mi abogado. En ningún momento extorsioné ni llamé a nadie, solo hice un nexo. No hay ningún delito mío".

"No sabía qué iban a hacer con los videos. Me habían dicho que le iban a decir a Susana para que no se filtren. Pero yo no estaba hablando de dinero y no tenía ninguna ganancia. Lo hice de ingenuidad, no sabía el fin que iba a tener", dijo en su defensa.

Embed

