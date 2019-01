“Notaba que me seguía y sacaba fotos por el ruido del click del celular. En un momento se agachó y me sacó fotos por abajo del vestido, lo miré y me dijo que se le había caído algo al piso”, confió a LM Neuquén la mujer de 47 años, quien prefirió resguardar su identidad.

La cajera que la atendió fue clave para que la víctima pudiera contar lo ocurrido. El hecho la paralizó y no supo cómo reaccionar hasta que la empleada detectó que algo andaba mal en ella.

“Me descompuse, me sentía muy mal y la cajera me preguntó si me sentía bien. Ahí le conté todo a ella y el personal de seguridad me ayudó y me trataron muy bien”, contó. Y aseguró: “Nunca pensé que me iba a bloquear tanto”.

coto.jpg

Con las características aportadas por la mujer, la Policía detuvo al sospechoso adentro del hiper y fue trasladado a la Comisaría Primera, donde ella radicó la denuncia.

Cuando acudió a la sede policial, se encontró con el hombre, quien le reconoció el hecho y le pidió perdón.

“Yo cometí un error, estoy avergonzado y arrepentido”, contó a LMN que le dijo. Y agregó: “Le dije que no tenía nada que hablar con él y que las fotos se sacan de frente”, contó la víctima, y esta vez fue ella quien accionó su cámara para exponerlo.

LEÉ MÁS

Pervertido fue filmado por una joven mientras se masturbaba en un colectivo

Lo detuvieron por pervertido y en su casa encontraron un arsenal