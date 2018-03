Detienen a un urólogo por masturbar a sus pacientes

La detención de Colaci se produjo en la Clínica de la Rivera, del municipio Ensenada, donde se secuestró una notebook, un teléfono celular y ficheros de pacientes. Los investigadores reunieron indicios para sospechar que el 27 de marzo de 2015, en uno de los consultorios de esa clínica, Colaci, “aprovechándose de su profesión, en circunstancia que atendía a un paciente mayor de edad por un control de rutina sobre la próstata, abusó sexualmente del mismo”. La víctima contó que “lo hizo acostar boca arriba, le bajó los pantalones y calzoncillos y se le sentó al costado para reclinarse sobre su cuerpo y colocarle una crema y gotas en su pene, comenzando a realizar maniobras de masturbación”.

En el pedido de captura, consentido por el juez de Garantías Pablo Raele, se expuso que el médico dijo que estaba haciendo esa práctica porque necesitaba “sacar una secreción para muestras” y que para ello además “debía hacer fuerza con la cola”. La víctima le avisó al doctor que se sentía humillado por la situación sin que éste dejara de hacer la práctica.

El caso del menor de edad, que ocurrió en noviembre de 2015, se dio exactamente en los mismos términos y con una práctica similar que la denunciada por el hombre mayor de edad.

La conclusión de la fiscalía es que el urólogo actuó “absolutamente fuera de cualquier protocolo”.

“Las víctimas denuncian maniobras manuales sobre el pene y masturbación. En el momento no supieron cómo actuar y se quedaron, pero se dieron cuenta de que no era algo de rutina”. Fuente de la investigación

Un tocamiento profesional

Uno de los abogados del imputado, Juan José Losinno, explicó ayer que el médico no iba a declarar dado que “todavía no pudimos ver las historias clínicas de los pacientes”. Y justificó el accionar profesional de su defendido argumentando que “los hechos no se niegan, hubo tocamiento de penes porque es urólogo. Acá lo que está en duda es si ese tocamiento fue a los fines de determinar si hay alguna enfermedad, como todo médico urólogo, o si hubo una intención extra. Y mi cliente niega la segunda intención”.

70 es el promedio de pacientes diarios del doctor

Según su abogado, Juan José Losinno, el doctor Pablo Colaci “es un urólogo prestigioso que atiende a 70 pacientes por día desde hace años y jamás tuvo una denuncia”.