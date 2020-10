Día de la Madre: Los feriados y festivos de octubre

Diferencia entre feriados y días no laborables

Feriado nacional: Todos los empleados no se encuentran en la obligación de trabajar, y si lo hacen, se les debe abonar el doble, un 100% más que un día normal.

Día no laborable: El empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si decide que se trabaja, el pago es el de un día normal... si no hay actividad, no se recupera otro día.

12 de octubre

12-octubre-diversidad-cultural.jpg 12 de octubre, Día del Respecto a la Diversidad Cultural

En este sentido, El 12 de octubre es un feriado nacional, por lo que si se trabaja, las empresas deberán abonar del mismo modo a todos aquellos trabajadores que, debido a la pandemia de coronavirus, llevan a cabo sus tareas en sus casas bajo la modalidad de teletrabajo.

Día de la madre

día-madre.jpg 18 de octubre, Día de la Madre

El Día de la Madre no es feriado, sin embargo, si es un día muy importante para las familias de la Argentina, ya que conmemoran a las mamás. Este día se celebra cada tercer domingo del mes de octubre y este 2020 será el 18 de octubre.

Otras conmemoraciones de octubre

Este mes de octubre, siendo totalmente atípico por la pandemia que azota todo el mundo, cuenta con varias fechas conmemorativas. Tales como: