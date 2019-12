En Argentina, se estima que 139 mil personas viven con VIH y cada año se notifican 5800 nuevos casos. Según la Secretaría de Salud de la Nación, alrededor del 20% no conoce su diagnóstico. Se detecta mediante un análisis de una muestra de sangre o saliva (testeo), o el test ELISA -método que detecta los anticuerpos producidos por el organismo como reacción a la presencia del virus- y un resultado negativo o no reactivo nos indica que la persona no tiene VIH, de acuerdo a lo informado por InfoSida.

Hoy en día existe un testeo que es sencillo, confidencial, gratuito y se puede obtener el resultado en tan sólo 15 minutos.

El doctor Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped destacó: “Hoy, terminar con el VIH es posible. Si el 90% de las personas con VIH conociera su diagnóstico, el 90% de ellas accediera al tratamiento y el 90% de ellas mantuviera su carga viral indetectable, sería posible controlar la epidemia de VIH/sida en 10 años. Pero esto difícilmente podrá concretarse si, además de garantizar el acceso al tratamiento y estudios de carga viral, no incorporamos una herramienta fundamental: la PrEP o profilaxis pre-exposición, que ha demostrado su eficacia al reducir la posibilidad de contraer la infección por parte de las poblaciones en mayor riesgo. El desafío es alcanzar a toda la población”.

Argentina cuenta con herramientas para la prevención, el testeo, el tratamiento y la retención de las personas con VIH dentro del sistema de salud. Sin embargo, no cambian significativamente los números en relación al VIH en nuestro país.

“Si queremos diagnosticar el 90 por ciento de las personas tenemos que expandir masivamente el testeo. Según experiencias en otros países, considerando nuestros 22 millones de personas sexualmente activas deberíamos ofrecer cada año al menos seis millones de test, pero en 2018 sólo se distribuyeron 800 mil. Avanzamos pero nos queda mucho camino por recorrer para poder mejorar si realmente queremos eliminar el VIH”, afirmó el doctor Omar Sued, Director de Investigaciones de Fundación Huésped.

