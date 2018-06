Dice que un jardín discrimina a su hijo por tener alergia

Es alérgico a las picaduras de hormigas y necesita que le apliquen un inyectable en caso de que se dé la situación, dado que, entre otras reacciones, se le cierran las vías respiratorias.

Luciana Mercado, la madre, contó que -aconsejada por el médico que atiende a su hijo- hizo en una escribanía una autorización a las docentes para que puedan inyectarle adrenalina en caso de que tenga un episodio en la escuela. Las maestras y la directora se negaron, dijo a este diario. “Me dicen que no lleve a mi hijo porque la autorización no los protege a ellos ante un posible riesgo al día de mañana”, aseguró.

“Mi nene tiene una anafilaxia, está en tratamiento, se coloca una vacuna por semana. El médico me dijo que muchas mamás han solucionado este tema con una autorización firmada ante un escribano. Fui al Juzgado N° 2 y me mandaron a la Defensoría del Menor, donde me dijeron que es algo que se soluciona con un acuerdo entre partes. Luego fui al Consejo Provincial de Educación y me dijeron que está de más el tema del escribano, que es una cuestión de compromiso y una obligación civil de las docentes asistir a mi hijo”, relató.

Añadió que con el aval del CPE, volvió a llevar al niño al jardín pero la directora no quiso recibirlo. Entonces, volvió a ir al CPE. “La supervisora Marcela Hadad me dijo que tenía que hablar con el abogado del gremio docente para ver qué se puede hacer. Un día me dijeron que lo llevara sin inconvenientes y luego me dicen eso. Es un chiste”, concluyó Mercado.

El CPE admitió un error del jardín

Mirta Valenzuela, directora del Nivel Inicial, reconoció que las docentes del Jardín 50 estuvieron en falta en este caso. Señaló que el CPE “trabajará administrativamente en lo que corresponda”, aunque evitó precisar si habrá algún tipo de sanción, tanto para la directora como para las maestras. “No me voy a adelantar absolutamente en nada”, advirtió.

