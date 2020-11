Diego Schwartzman: no creo que jugara un mal partido

El argentino Diego Schwartzman perdió este lunes 16 de noviembre en su debut en el Grupo Tokio 1970 de Nitto ATP Finals ante el serbio y número 1 del ranking mundial, Novak Djokovic por 6-3 y 6-2, en The O2 Arena de Londres.

El "Peque" Schwartzman señaló en rueda de prensa que el marcador final fue algo "mentiroso". "No creo que haya estado a mal nivel y no creo que haya sido un partido para 6-3 y 6-2", dijo.

"Es difícil porque me parece que en líneas generales el resultado es mentiroso, pero a la vez no. No creo que jugara un mal partido, pero a la vez estuve lejos en casi todo momento", dijo el nacido en Buenos Aires.

Diego Schwartzman, quien sumó su sexta derrota ante Djokovic, añadió: "hay cosas por mejorar, otras que las hice bien, pero fui superado".

El jugador de 28 años, ahora se enfrentará ante el ruso Daniil Medvedev ante quien suma cuatro derrotas y al alemán Alexander Zverev ante quien tiene récord de dos juegos ganados y dos perdidos.

En Nitto ATP Finals, los dos mejores de cada grupo se cruzarán en semifinales. La final del torneo, que repartirá 5.700.00 euros, está programada para el domingo 22 de noviembre.

Diego Schwartzman, número 8 del mundo, llega a la Copa de Maestros tras haber cursado el mejor año de su carrera con un récord de 25-12 y tres finales de ATP Tour disputadas en Córdoba, Roma y Colonia-2.

Schwartzman se convirtió en el octavo tenista argentino en disputar una ATP Finals. Sus antecesores son Guillermo Vilas (campeón en 1974), José Luis Clerc, Guillermo Coria (campeón en 2005), David Nalbandian, Gastón Gaudio, Mariano Puerta y Juan Martín del Potro, quien participó en este torneo en el año 2013.

Zeballos se anotó su primera victoria

Horacio Zeballos, el otro representante de Argentina en Nitto ATP Finals, pero en la categoría de dobles donde hace dupla con el español Marcel Granollers; venció este lunes a la pareja australiana John Peers-Michael Venus por 7-6 (2) y 7-5 en el inicio del Grupo Bob Bryan.