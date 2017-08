El legislador provincial contó en diálogo con LU5 que el ataque se produjo el lunes a la tarde, en la Plaza Güemes en la calle Sargento Cabral, a metros de la Avenida Argentina. Explicó que estaba hablando con su hija de 17 años cuando empezó a gritar.

“Escuché una voz masculina que hablaba, ahí le agarró un ataque y no entendía qué pasaba. No me podía contestar”, relató. En ese momento, Bongiovani le dijo que empiece a correr y a gritar, al momento que empezó a manejar para encontrar a su hija.

El diputado manifestó que no se trató de un intento de secuestro, sino que el hombre se encontraba en la calle con los pantalones bajos y masturbándose. El sujeto se abalanzó sobre la adolescente y le pedía “que se lo haga ella”.

La joven logró forcejear y correr hacia el Oeste. “No estaba armado in nada. La siguió unos metros hasta que se dio cuenta de que se tenía que ir porque ella había reaccionado gritando y corriendo”, expresó.

Bongiovani detalló que mantuvo la comunicación con ella todo el tiempo y le iba hablando hasta que llegó a la verdulería sobre calle Jujuy donde la joven se refugió. “Llegué y la pude abrazar, la encontré en la verdulería de la calle Jujuy, la habían contenido ahí”, agregó.

Mañana harán la denuncia en Fiscalía ya que la joven quedó aterrada por la situación. En este sentido, el legislador pidió un mayor compromiso social para hablar y tratar estos temas.

“Es un tema que lo tenemos, esto es algo que lamentablemente las chicas tienen que vivir y lo que estoy pidiendo es que nos involucremos todos, cada uno desde su lugar”, concluyó.

Embed @BongiovaniPablo advirtió sobre la violencia callejera hacia a las mujeres y reclamó dejar de ser indiferentes. “Le… https://t.co/cqcA7GSrhi — Diputados #MPN (@DiputadosMPN) 16 de agosto de 2017

LEÉ MÁS

Denunció que la atacaron con un cuchillo e intentaron violarla