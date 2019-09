Diputado pide mujeres en las vidrieras por el turismo

Lo dijo durante una reunión en la que algunos diputados discutían una nueva ley para impulsar el turismo regional. “Si media Europa invierte en ese sentido, ¿no queremos sacarnos la venda de los ojos? Estuve hace 20 años en las ferias en Alemania, en Holanda es igual, en Austria es igual, en Francia es igual: encontramos a las mujeres en los escaparates. También es turismo eso. Hay gente así, si no, no estarían”, razonó Roberto Salvini.

El comentario no pasó inadvertido a Monia Monni, una diputada regional del Partido Demócrata, de centroizquierda, que decidió grabarlo y publicar el video en las redes sociales. La enorme tormenta que provocó obligó a la Liga a suspender al diputado regional, que sin embargo se niega a retirar sus palabras y a pedir disculpas a las mujeres que se sintieron ofendidas. En una entrevista posterior en el diario Il Tirreno, no sólo no pidió perdón, sino que defendió su posición. “Es inútil hacerse los moralistas, y además luego vas a esos lugares y encuentras muchos italianos. Es como con la caza: luego los cazadores italianos gastan un montón de dinero para cazar en Portugal”, comparó.