Diputados no apoyaron la preferencia para interpelar a Peve y González 

En sesión de la Legislatura, la presidenta del bloque de diputados de Juntos por el Cambio , María Ayelén Quiroga, solicitó a la Cámara un tratamiento de preferencia para su proyecto de resolución, por el que busca interpelar al jefe de Gabinete, Sebastián González y la ministra de Salud , Andrea Peve, para tener datos sobre la crisis que atraviesa el sistema de Salud ante el avance del coronavirus, pero no logró el apoyo necesario y la iniciativa pasará a comisiones.

“¿Cómo le explicamos a la gente que nosotros como diputados solicitamos que se presenten los ministros a dar explicaciones -ya que es nuestra facultad y es su obligación- y nuestros propios colegas se niegan a acompañar esta iniciativa?”, lanzó la legisladora.

Por su parte, los diputados César Gass y Leticia Esteves expresaron que la intención de Juntos por el Cambio “no responde a una actitud agresiva hacia los ministros, sino por el contrario dijeron que “hay razones que hacen necesaria la presencia de los funcionarios de Salud y de Jefatura de Gabinete ante los legisladores, porque toda la ciudadanía necesita saber cómo va a seguir todo esto”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio expresaron que en los últimos días “el gobernador emitió nuevos decretos para volver prácticamente a fase 1 (uno), pero no tuvo eco en la comunidad, perdió la autoridad. Hay desobediencia civil, los negocios abrieron, los controles no son suficientes y este panorama no da tranquilidad”.

“Parece que somos solo 10 diputados, de 35, los que tenemos preocupación y dudas respecto de cómo se están llevando adelante las políticas públicas frente a la pandemia. Por eso es muy importante que los ministros se acerquen a esta Cámara e informen qué se está haciendo y cómo vamos a seguir”, expresó Quiroga, aunque no logró el apoyo necesario y su proyecto será tratado en próximas comisiones.