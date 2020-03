Directora del SIEN: "Buscamos evitar que la gente asista a las guardias hospitalarias"

La responsable del Servicio Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Luciana Ortiz Luna, señaló que las consultas de la gente a partir del desarrollo de la pandemia por el coronavirus crecieron de manera exponencial y que la tarea del organismo es evitar que los pacientes asistan a las guardias.

Para eso, el SIEN implementó, además de las consultas telefónicas, la disposición de ocho móviles que atienden en los domicilios los casos que requieren la presencia de un médico.

Por otra parte, explicó que en algunos sectores de la ciudad no se respetan las medidas de aislamiento pero que también hay mucha gente asustada y paranoica, lo que genera situaciones de discriminación hacia posibles infectados.

- ¿Como están manejando esta situación de la pandemia desde el SIEN?

Somos de los pocos elementos de la sociedad que estamos en la calle y felicitamos a la gente que se queda en sus casas, el que se queda está siendo mucho más útil de lo que cree.

Pero, lamentablemente, hay otros casos que vimos, por ejemplo, en el oeste, donde la gente piensa que está de vacaciones o de fin se semana con feriado. Estamos ante un enemigo desconocido al que hay que combatir con el aislamiento. A veces parece que no alcanza la campaña hasta de los famosos pidiendo esto.

El miedo, en nuestro caso, es volver a casa y contagiar a los nuestros, pero tenemos que estar en la calle y lo que tiene que hacer la gente es permanecer en sus hogares. Esto es muy grave, hay que entenderlo.

- ¿Aumentó la cantidad de llamadas que reciben en el organismo?

Aumentó y de manera exponencial. Esto nos da la tranquilidad de que la herramienta que pusimos con el 0800-333-1002 sirve mucho a la gente. Pedimos paciencia si no son atendidos de inmediato, pero les decimos que se comuniquen, que no salgan de sus hogares y que hagan la consulta. Recibimos 15 mil llamadas desde que se inauguró, ahí damos información y atendemos, guiando a la gente que llama y evaluando si es necesario enviar móviles.

Hoy ya hay ocho solamente destinados para personas con afecciones respiratorias. Lo que buscamos evitar es que la gente vaya a las guardias.

- ¿Se pueden resolver casos por teléfono?

Muchos los resolvemos así, los volvemos a llamar para ver si anduvieron bien. Tratamos de usar esta herramienta que es muy útil, porque en muchas ocasiones se trata de sintomatologías muy simples que no requieren nada más que una indicación para resolverla.

- ¿Cómo actúan frente a posibles casos de coronavirus?

La gente está muy asustada y conmovida. Ante cualquier síntoma piensa que es coronavirus. Cuando nos acercamos a los domicilios, lo hacemos con la protección que amerita la situación, con barbijos y guantes, pero eso no quiere decir que la persona tenga COVID-19.

No tenemos casos de internados en domicilio con el virus, por eso pedimos que no haya paranoia, no solo por lo que le puede pasar a una persona sino a un vecino. De lo contrario, entramos en situaciones de discriminación.

- ¿Se encontraron con situaciones violentas, a partir de esto que describe?

Fuimos a una casa en Rincón de Emilio y cuando llegamos estaba la Policía. Los vecinos llamaron desesperados porque sospechaban que en esa casa estaban enfermos y que no cumplían la cuarentena.

Una cosa es el trato médico a una persona enferma y otra es discriminarla. Es preocupante lo que pasa, pero no debemos confundirnos ni alarmarnos.

- ¿El SIEN hacen hisopados en los casos que pueden ser sospechosos de tener el virus?

A los casos sospechosos se los hacemos, siempre y cuando tengan síntomas, hayan viajado al exterior o a las provincias con contagio local. La muestra la trasladamos al Laboratorio Central, la persona queda aislada y monitoreada.

Solo en esos casos se hace, para el resto de los pacientes que no reúnen condiciones de sospecha no se realiza ese procedimiento.

Preparados para la emergencia

Respecto de la posibilidad de ampliar en el Espacio Duam la capacidad de camas para internación, Ortiz Luna dijo que ese tema se está trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia. Confió que también se están analizando otros posibles lugares para el mismo fin, como hoteles y predios privados. No obstante, dijo que hoy la situación sanitaria está en fase dos y que, de requerirse este tipo de internaciones, sería en una fase cuatro.

LEÉ MÁS

Hay un nuevo caso confirmado en Neuquén y ya son 387 en el país

Qué se sabe del tercer caso positivo en Neuquén