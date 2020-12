Disney Plus aumentará las tarifas

Antes de su lanzamiento, Disney Plus promocionó el estreno de distintas producciones exclusivas de la plataforma que, finalmente, no pudieron ser estrenadas en este 2020 debido a la pandemia, la cual también retrasó la fecha de llegada del servicio de streaming a Latinoamérica.

Disney Plus.jpg

Aunque Disney Plus aún no oficializó el incremento en sus montos, tras anunciar la llegada de series como WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki, Ms Marvel, She Hulk (la serie sobre Ahsoka Tano), una serie sobre Lando Calrissian, una nueva película de Star Wars y más de 50 producciones exclusivas, se supo que el servicio de suscripción aumentará sus tarifas en Europa, por lo que se puede deducir que también lo hará en América Latina.