Disney Plus llega a Latinoamérica y Netflix lo felicita

Disney Plus ya está acá y Netflix lo sabe. Por eso la noche de este lunes en el marco de la llegada de Disney Plus a Latinoamerica el "tío" felicitó a la cuenta del servicio de streaming de Disney. La cuenta del gigante interactuó con el tuit de Netflix y le respondió con un me gusta y unos ojitos enamorados. También confirmaron que los fans de Latinoamerica son lo mejor.

Los internautas también se mostraron emocionados por la llegada de Disney Plus pero mucho ya juraron su lealtad al tío Netflix. Pero el tío no es nada celoso y le dijo a sus queridos seguidores que puede compartir su atención con el servicio de Disney Plus.

El ratón pisa fuerte

Disney Plus ha llegado a Argentina pisando fuerte y con ellos trajeron cinco estrenos en la plataforma que no puedes dejar de ver. Uno de ellos es The Mandalorian, la precuela de Star Wars que le ha volado la cabeza a más de un fanático de la saga; Mulán, el live action de la película estrenada en 1998 que mucho ha dado de qué hablar por su posición complaciente hacia el gobierno chino; Wanda Vision, una nueva serie del universo de Marvel cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada; Obi Wan Kenobi, con el maestro Jedi más poderoso de la galaxia y el que más corazones ha robado; y Soul una nueva película de Pixar que tratará sobre la música y cuyo estreno es esperado para diciembre.

¿Y vos ya decidiste que vas a mirar en Disney Plus o sos más de tío Netflix?