Disney Plus llegará a 350 millones de suscriptores en 2024

"Después de superar en gran medida las expectativas, The Walt Disney Company ahora espera que sus servicios de streaming alcancen entre 300 y 350 millones de suscripciones totales para el año fiscal 2024, impulsado principalmente por un aumento significativo en la producción de contenido. Solo Disney tiene como objetivo lanzar más de 100 títulos por año.", dijo Bob Chapek, CEO de Disney.

Una de las series que apuntaló el crecimiento exponencial de la plataforma fue justamente la precuela de Star Wars, The Mandalorian, que sirvió para impulsar las suscripciones. Disney Plus lo sabe, y por eso, en el transcurso de estos dos años anunció la producción de 10 series relacionadas al universo de Star Wars, cuya apuesta principal es Obi Wan Kenobi, una precuela que reseñara los hechos entre el Episodio III: La venganza de los Sith, Rogue One y el episodio IV: Una nueva esperanza. La serie será protagonizada por Ewan McGregor, en el rol de Obi Wan Kenobi, y tendrá a Hayden Christensen en el rol de Anakin Skywalker/Darth Vader.

Además estrenarán y producirán otras nueves series: Rangers of the New Republic, Ahsoka, Andor, The Bad Batch, Visions y Willow cerrarán, al menos por dos años, las producciones de Star Wars en Disney Plus. Por supuesto, ya se habla de la extensión de la serie The Mandalorian que este 2020 estrenó su tercera temporada con un rotundo éxito.