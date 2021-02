Disney Plus prepara serie que analiza el universo Marvel

Si vos no sos un fanático del universo cinematográfico de Marvel entender el entramado de esta saga de películas puede resultar cuando menos complicado. Por esta razón próximamente llegará al catálogo de Disney Plus la serie Marvel Studios Assembled, la cual analizará en profundidad cómo se unieron los diversos proyectos de la compañía.

Es así como cada nuevo capítulo de Marvel Studios Assembled resultará como un agradable bocado adicional del contenido en cuestión.

Por esta razón, el estreno de la nueva serie de Disney Plus será solo una semana después del final de WandaVision el 5 de marzo. Luego, una semana después de eso, The Falcon and the Winter Soldier hará su tan esperado debut en el servicio de transmisión, por lo que no habrá un solo fin de semana sin nuevo contenido de Marvel.

