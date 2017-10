Doble crimen de Huincul: Candia fue declarado culpable

A cinco meses de que Candia entrara a la casa de Pablo Soto, los ejecutara a él y a Arturo Sánchez e hiriera a José Prono, la Justicia lo declaró culpable.

Luego de tres jornadas de juicio, el tribunal integrado por los jueces Leandro Nieves, Patricia Lúpica Cristo y Mario Tomassi lo condenó.

Se espera que el 16 de noviembre se realice la audiencia en la que se le dictará la pena a Candia, que podrá ir de los 10 años y 8 meses a los 15 años de prisión.

En este sentido, Paola, hermana de Soto, afirmó: “Ahí vamos a estar todos. Creemos en la Justicia y ojalá le dieran más años”.

“Quiero dejar algo en claro y que se comprobó en el juicio: mi hermano era inocente, fue una víctima”, sentenció la joven dolida. “Mi hermano no estuvo en el incendio, no amenazó con violar a su hija, no estuvo en esos lugares”, ratificó Paola.

“Somos gente laburante y creemos que de algún modo se hizo Justicia. Los fiscales hicieron de todo”, indicó la joven conforme con la investigación. “Siempre nos va a doler que te arrebaten un hermano así, de esta manera”, concluyó Paola.

El lunes Candia había declarado que mató por su familia.

16/11 Se espera que se realice la audiencia de cesura para que Candia reciba la pena.