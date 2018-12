Docente golpeó a su novia y le prohibieron acercarse

Todo comenzó el sábado, cuando el docente, que se desempeña en los CPEM 21, 54, 2, 41 y en la EPET 5, alcoholizado, la hizo entrar al Museo Nacional de Bellas Artes para ver una exposición, de donde ella logró salir cuando pudo.

“Me apuré al salir, me siguió y me gritó ‘puta fácil’”, señaló la mujer que también se desempeña como docente. En ese momento, ella le pidió que se fuera y él lo hizo, pero no a su casa en Centenario. Cuando ella llegó a su hogar en la capital neuquina, él estaba ahí.

“Le pedí una y otra vez que se vaya, él insistía, hasta que en un momento salió al patio y cerré la puerta con llave pensando que así iba a estar más segura”, relató la mujer. Sin embargo, el agresor rompió la cerradura de una patada y entró a la casa.

“Cuando conté lo que me pasó, muchas estudiantes me dijeron que se habían sentido acosadas por él”, afirmó la mujer sobre el profesor de Literatura.

“Me golpeó, después logré escaparme a mi habitación. Estaba en crisis, lloraba, gritaba”, recordó la víctima, y describió que allí volvió a atacarla.

“Me tiró sobre la cama, me golpeó de nuevo, me empezó a besar el cuello y a tocarme entre las piernas hasta que logré zafarme”, contó la mujer, que luego de salir a calle, llamó de inmediato a la Policía y a su hermano.

Para ese entonces, en los primeros minutos del domingo, efectivos policiales llegaron de inmediato y detuvieron al agresor.

“Quiero que esto sirva para que no le pase a nadie más”, afirmó la mujer, mientras relató que en otras ocasiones él ejerció violencia verbal y física hacia ella, aunque nunca a ese nivel.

“Me sentí acompañada por mis compañeros y principalmente por mi familia”, concluyó.

¿Qué pasó tras el violento ataque?

Denuncia policial

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría Segunda, luego de que los efectivos intervinieran en el hecho. El lunes también denunció en Fiscalía.

Intervención de Familia

Desde el Juzgado de Familia se dispuso una consigna permanente para la víctima por tres días y le dictaron al agresor una prohibición de acercamiento.

Repercusión en las escuelas

La mujer explicó que en las escuelas donde trabaja el docente ya están al tanto de la situación y están tomando las medidas correspondientes. Además, contó que la han acompañado.

linea-148-violencia-genero.jpg

LEÉ MÁS

Habrá guardias mínimas en las dependencias judiciales durante el asueto

Colectivero se descompensó al volante y no provocó una tragedia de milagro