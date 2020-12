Docentes de ATEN llevan un ayuno de más de 50 horas

Desde el sindicato informaron que los vocales gremiales que forman parte del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) no asistirán a las sesiones hasta que no obtengan una respuesta a su reclamo salarial. Esta semana, el cuerpo no tuvo el quorum suficiente para sesionar y poder aprobar el calendario escolar para 2021. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación confirmaron que convocaron a un nuevo encuentro y que tienen herramientas legales para aprobar el inicio de clases en caso de que los docentes se nieguen otra vez a asistir.