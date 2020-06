Docentes tomaron la promesa a la bandera puerta por puerta

Hace dos semanas la comunidad educativa comenzó a discutir qué hacer para garantizar la promesa a la bandera de los chicos, teniendo en cuenta que la mayoría no contaba con internet para poder hacerla de manera virtual. Son 22 los estudiantes del cuarto grado, y gran parte vive en el sector de chacras. Fue el propio director, Maxi Vázquez, quien propuso recorrer casa por casa y realizar la ceremonia junto a cada familia.

“La pandemia nos impide tener contacto con los chicos en la escuela y nos parecía importante que no se pierdan esta ceremonia. Pedimos la autorización a la supervisora, y contactamos a todas las familias para coordinar el encuentro. Nos tomó dos días pasar por todas las casas, el viernes pasado y el martes, pero logramos cumplir con el objetivo”, explicó Vázquez en diálogo con LM Cipolletti.

A bordo del auto particular de la vicedirectora Ruth Garrido empezaron a transitar por la zona de chacras donde viven los estudiantes. Ellos esperaban afuera junto a su familia, y entre los requisitos estaba el cumplimento estricto de las medidas de seguridad como el distanciamiento social y el uso de barbijo. Mientras Ruth portaba la bandera de ceremonias, Maxi se encargaba de leer el discurso y tomar la promesa.

“Fue muy emotivo ver a los chicos con su guardapolvo impecable, esperando afuera, y muy triste no poder abrazarlos. Las familias acompañaban la ceremonia, incluso armaron banderas y carteles junto al área de plástica de la escuela. No pudimos entregar el diploma y el obsequio por medidas de seguridad, pero estarán cuando vuelvan a clases. Sólo uno de los alumnos no participó por motivos religiosos, pero el resto disfrutó mucho de este momento”, relató el director.

La escuelita Patagonia Argentina alberga a unos 224 estudiantes y está rodeada de chacras, a metros de la Ruta Nacional 151. El gran problema para garantizar la pedagogía virtual es la falta de conectividad, porque muchos de ellos no tienen los dispositivos e incluso algunos ni siquiera cuentan con un televisor.

“Todos los viernes recorremos casa por casa y les entregamos los módulos alimentarios, que es la comida que recibirían en la escuela porque es de jornada extendida”, explicó Vázquez.

Añadió que la promesa a la bandera es un acto que los chicos toman muy enserio y con total responsabilidad. “Para ellos es una responsabilidad extra, la de poder portar la bandera. Lo sienten como si hubieran pasado de grado. Es difícil de explicarlo. Es una tradición y termina siendo algo muy importante, lo sienten como un crecimiento en la vida escolar”, comentó el director.

Belén Giménez madre de Kiara contó que su hija, al igual que el resto de los alumnos, estaban muy ansiosos y emocionados por este momento. “Fue muy emocionante ya que ella como todos sus compañeros esperaban este momento, y gracias a los maestros pudieron hacerlo pese a estar en cuarentena”, comentó.

