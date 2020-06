Sin embargo, fue la niña neuquina la que se llevó todas las miradas. Tras hacer una semblanza de Manuel Belgrano, el creador de la enseña nacional que falleció hace 200 años, el Presidente quiso hablar con Celina para agradecerle por su idea.

“Quería que toda la Argentina te viera y te conociera. Hiciste lo que tenés que hacer siempre, hablar con las autoridades porque de ese modo se cambian las cosas, vos hoy cambiaste un poquito la Argentina”, le dijo Fernández a la nena, que no pudo ocultar su emoción y le agradeció por sus palabras.

Embed

Matías Uribe, su papá, afirmó que la nena vivió el acto con una gran dosis de nerviosismo. “Es un poco culpa de los adultos, que la llamamos y la felicitamos tanto que le pusimos un poco de presión”, dijo y agregó que la niña logró disfrutar del momento, aunque sin tomar plena conciencia aún del peso de las palabras del Presidente.

“Es una historia única que le va a contar a sus hijos”, dijo su papá y aclaró que este intercambio de palabras no hará mella en la personalidad humilde y de bajo perfil de Celina. “Es una chica un poco introvertida, pero cuando se suelta es un tren”, señaló con orgullo.

La mañana fue un poco caótica para los Uribe, que se despertaron más tarde lo previsto y tuvieron que apurarse para alistar el improvisado set de televisión que armaron en su casa de Plottier. La directora de la Escuela Creciendo, a la que asiste Celina, les acercó la bandera de ceremonias, que colocaron sobre un fondo blanco. También usaron una linterna sobre un trípode, corrieron las cortinas y prendieron todas las luces con el objetivo de mejorar la iluminación para la cámara.

bandera-celina.jpg

Celina se sentó en el escritorio en el que todos los días hace las tareas de la escuela y usó la misma computadora portátil. Esta vez, sin embargo, la utilizó para entablar una conversación con el Presidente. Sus padres escucharon las palabras de Fernández con lágrimas en los ojos, pero atareados en la faena de hacer registros: sacaron fotos y filmaron el backstage a pedido del gobierno nacional, que editará un video sobre el acontecimiento.

“Lo he escuchado un montón de veces y sé que tiene facilidad para conectarse con la gente; me esperaba esa actitud pero que hablara directamente con mi hija me sorprendió”, dijo Matías después del acto, mientras los teléfonos de toda la familia sonaban con felicitaciones para Celina, la niña que le dio una nueva idea al Presidente.

Embed

LEÉ MÁS

Celina espera con mucha emoción el acto con Alberto

El Presidente le cumple el sueño a la nena de Plottier