"Armamos un dispositivo con la familia y con él, modificando la distribución de la casa , los circuitos de ellos, las normas de convivencia estrictas y les dimos insumos de limpieza y desinfección, y unas charlas de descontaminación de las superficies para que pudieran estar en su casa. También barbijos y guantes", explicó Luciana Ortiz Luna, titular del SIEN, en contacto con LM Neuquén.

La médica referente del servicio de emergencias destacó que este se trató de un caso especial por su corta edad. "Fuimos todos los días y a veces más de una vez en el día, ya que al ser un niño y el único infectado debimos estar más presentes que con otros pacientes. Él fue un ejemplo, aceptó todas las indicaciones. Usaba su termómetro y saturómetro y nos reportaba cada variable. Muchas veces él daba ánimo a su familia cuando se desesperaban", destacó Ortiz Luna.

La comunicación a la familia sobre el resultado del hisopado positivo no fue nada fácil. La tarea le tocó a Ortiz Luna de forma telefónica y tuvo que hablar con varios integrantes de la familia ya que todos estaban angustiados por la situación. En último lugar, habló con el paciente.

"Hablé con él, le expliqué la enfermedad, le conté que ya teníamos muchos chicos que habían pasado por esto, que no le iba a doler, que si había que hacerle análisis le íbamos a hacer uno solo y no lo íbamos a estar pinchando, que íbamos a acompañarlo para que no tuvieran que internarlo en un hospital y no estuviera lejos de su mamá y su papá", relató Ortiz Luna.

Pero la clave para poder entablar un vínculo cercano y amoroso con el nene fue el "Doctor Campanita", conocido en realidad como Andrés Herrero. Según contó Ortiz Luna, el Doctor Herrero fue apodado entre sus colegas como el Doctor "Campanita" por su particular risa.

"Le decimos así porque tiene una forma muy graciosa de reírse, es muy divertido y alguna vez le dijimos que parecía una campanita", explicó. Así, la médica le contó al pequeño sobre ese chiste interno y le propuso un juego: "Cuando llegue el doctor a tu casa, vos le decís '¡Vos sos el Doctor Campanita!', y él se va a reír mucho".

El nene cumplió la misión tal cual y desde entonces forjaron un vínculo mucho más relajado que ayudó a alivianar el hecho de padecer la enfermedad.

Este viernes, cuando el "Doctor Campanita" y todo el equipo del SIEN le comunicó que había sido dado de alta, el chiquito saltó de alegría y felicidad, momento que quedó plasmado en un video que dieron a conocer en las redes, con la autorización de sus padres.

Primera recuperada en el Castro Rendón

Por su parte, este viernes el hospital Castro Rendón comunicó con alegría el alta a Miryam, la primera paciente recuperada de coronavirus en el Hospital regional. Es la primera que ingresó a la Unidad COVID del Castro Rendón.

Según detallaron, la mujer estuvo cuarenta días internada y tuvo que ser asistida durante 15 días con asistencia respiratoria mecánica (ARM). "Recibió todos los cuidados según las especificaciones nacionales y provinciales", dijeron.

"Bravo por el equipo de trabajo del hospital Castro Rendón. Felicitamos al personal y especialmente al equipo de internación COVID por la tarea realizada. Le deseamos a Miryam un feliz reencuentro con su familia", festejaron desde el hospital.

