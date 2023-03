Justicia por Valentina 01.JPG

En la escuela, además, están de duelo. Viven su muerte como una tragedia a la que no le encuentran explicación. "No lo podemos creer, no solo por la muerte de Valen sino por las condiciones en que murió. Es la primera vez que se nos va una alumna de esta manera, así que realmente vivimos un dolor que no tiene nombre. Yo tengo el corazón roto. Estamos todos muy afectados", agregó la docente.

"Pequeñita, Valen bella, valiente y aguerrida como tu nombre Valentina. Así te conocí, desde el primer grado, tu maestra, tu seño. Brillante, curiosa, organizada, madura. Siempre cuidando a quienes deben cuidarte. A donde sea que te vayas, será una fiesta de bienvenida. Orgullosa de haber sido tu seño. Hoy te deseo un lindo viaje pequeña, aunque tengo el corazón partido... ¡Justicia para vos!". Priscila Ottón Araneda, su maestra de grado.

Conocía a Valen desde que inició primer grado. Por un tiempo se fue de la institución ya que su madre se había ido a vivir a otro lado, pero luego regresó y había pasado a quinto grado.

"Ella era una nena brillante. Dulce, amable, buena compañera, tímida...le encantaba escribir y pintar. Amaba las flores. ´Viste qué lindo el árbol´, ´viste qué linda la vincha de Damiana', decía. Ella había aprendido a vivir de las pequeñas cosas y quería ser mejor. Era pequeña, pero con una cabecita muy grande", contó su maestra.

EL jueves volverán a las aulas y se están preparando para recibir a los alumnos y alumnas, entre ellos, varios primos de Valentina. "La escuela es un lugar de contención y vamos a abordar el dolor que nos genera la muerte de Valen. Queremos recibirlos como corresponde", adelantó Ottón Araneda.

También desde la escuela van a a seguir acompañando a la familia, sobre todo para encabezar el reclamo de Justicia. Necesitan que se esclarezca lo que pasó con Valentina.

Lo que se sabe públicamente es que la camioneta en la que iba su madre y su pareja la atropelló. Todavía no están muy claro los pormenores de la situación. Pero sí que murió como consecuencia de las gravísimas lesiones que le provocó. "Yo quiero creer que ninguno se dio cuenta (de lo que pasó), porque pensar lo contrario sería inhumano. Pero eso lo determinará la Justicia", manifestó su maestra.

La historia de muchas infancias

En los años que tuvo a Valentina de alumna jamás observó que llegara a la escuela con golpes. "Su familia tiene un gran estado de vulnerabilidad, pero nunca fue violenta. Y Valentina tenía la vida que le toca a una gran cantidad de infancias en el Oeste, niños y niñas que viven en condiciones muy precarias con mamás sin trabajo, vulnerables, y con parejas violentas, donde no existe ninguna política de género", sostuvo Ottón Araneda.

Así la historia de Valentina es la de muchas infancias. Niños y niñas que nacen en un hogar donde concurren distintas carencias que los vuelve más indefensos.

"La lucha con lo que pueden y tienen a mano que es muy poco. Es una familia abandonada por el Estado. Todo lo que pudimos suplir, lo hicimos desde la escuela", agregó Ottón Araneda. También reciben asistencia de una capilla y un merendero; y aprovechan la ayuda que pueden proporcionar en el barrio.

Un imputado: la pareja de su mamá

Luis Hernán Cortés Castro fue acusado formalmente este martes por el homicidio culposo de Valentina, la hija de su pareja, el trágico hecho ocurrido el último domingo por la noche en el barrio Villa Ceferino. Pero el hombre quedó en libertad.

De acuerdo a la teoría fiscal, el hecho ocurrió el domingo 20 de marzo a la medianoche, en la zona de las calles Bajada del Agrio y Lago Queñi. El acusado, Cortés Castro, fue en una camioneta Toyota Hilux a buscar a su pareja, quien es la madre de la niña.

En circunstancias que aún están bajo investigación, luego de que la mujer subiera al rodado para irse, la nena salió de la casa y se colocó sobre un costado de la camioneta, pidiéndole que no se fueran y, aparentemente, se agarró del vehículo. Ante esta situación, el conductor arrancó y manejó por alrededor de 50 metros. Luego, la nena cayó del rodado y golpeó la cabeza contra el ripio de la calle.

Después de que la pequeña cayera, el acusado y la mujer continuaron la marcha. Los vecinos y vecinas vieron a la víctima tendida en el ripio y avisaron a los familiares, quienes llamaron a la madre por teléfono. Ella y su pareja regresaron minutos después en la camioneta y trasladaron a la niña al hospital Bouquet Roldán, desde donde finalmente fue derivada al Castro Rendón. Horas después confirmaron su muerte.

Como medida de coerción, el acusado deberá presentarse todas las semanas ante el Ministerio Público Fiscal y no podrá acercarse a testigos del caso, así como al lugar del hecho y al domicilio de familiares de la víctima.

"Recordaré a Valen con los hoyitos de risa en su cara y sus ojitos brillantes". Priscila Ottón Araneda.