Contó que este 24 de marzo colgará en el balcón de su casa en Cutral Co la bandera con los rostros de los detenidos desaparecidos de esa localidad y Plaza Huincul como también un pañuelo blanco. “Es una memoria que se expresa, que se muestra”, añadió.

Sobre estos 44 años del comienzo del período más oscuro de la Argentina, Seguel señaló que por estos días recordó “la lucha de los compañeros que son ejemplos de vida, pienso en Noemí Labrune y el obispo Jaime De Nevares, quienes crearon la Asamblea por los Derechos Humanos, en la semana de ayuno y oración que hicimos en plena dictadura militar”.

“Yo zafé pero podía haber sido una desaparecida más”, aseguró emocionada al recordar aquel 15 de junio de 1976 cuando fue detenida en la escuela nocturna Margarita Salinas de Páez en el marco del Operativo Cutral Co en el que fueron secuestrados una decena de militantes sociales y políticos de la comarca petrolera, varios de los cuales siguen desaparecidos como Miguel Angel Pincheira, José Delineo Méndez, entre otros. Seguel fue llevada a la Comisaría 14 de Cutral Co y durante el interrogatorio en la oficina del comisario Héctor Mendoza, la insultaron, la vendaron y la golpearon. “Un militar dijo ‘llevate a esta tarada’ y con las manos atadas y los ojos vendados, el que me sube al celular donde no se escuchaba nada, me violó. Luego me dijo ‘de esto no se habla’, y me dejó ahí en uno de los calabozos”, confesó en el segundo juicio llevado a cabo en Neuquén capital donde se juzgaron a represores de la región.

Fue la primera víctima en pedir a los jueces del Tribunal que se juzgue a los responsables de violencia sexual durante el terrorismo de Estado. “Ellos violaron y tienen que ser castigados por las violaciones también. Porque lo que se buscaba era aniquilarnos moralmente, que no sirviéramos para nada, como me decían al oído”, explicó.

La mujer destacó la realización de los juicios porque, entre otras cosas, “me ayudaron a escuchar las vivencias de los compañeros, lo que fue para ellos el exilio, y el autoexilio también porque es difícil volver, estar acá y no saber nada de tus compañeros, no tener noticias y que los vecinos no te saluden”.

Destacó que los responsables de los delitos más aberrantes ocurridos en la región “hayan sido juzgados y condenados, más allá de los montos de las penas. Tuvieron castigo”.

Por último resaltó que en el próximo juicio, que aún no tiene fecha, se ventilarán los casos de muchas mujeres víctimas del terrorismo de Estado que continúan desaparecidas. “Miraba el listado de las víctimas de este próximo juicio y hay muchas mujeres, me llamó la atención que esto se dé en este último tramo”.

Un operativo con más de 60 secuestrados

A mediados de junio de 1976, por varios días, fuerzas represivas del Ejército, de la Policía de Neuquén y del Servicio Penitenciario Federal y grupos de tareas llevaron adelante en Cutral Co y Plaza Huincul una serie de detenciones, secuestros –que incluyeron torturas- y desapariciones de estudiantes y trabajadores.

Los secuestrados fueron trasladados en primer lugar a la Comisaría Cuarta de Cutral Co donde fueron torturados y luego a Neuquén, previo paso por el Comando del Cuerpo del Ejército en esta ciudad. Los casos del denominado “Operativo Cutral Co” revistieron importancia porque son los únicos en los cuales se registraron torturas en una dependencia de la Policía de la provincia. Fueron más de 60 las personas de la comarca petrolera que sufrieron en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, el atropello y la ferocidad de las fuerzas represivas. La mayoría eran jóvenes. Catorce de ellos se encuentran al día de hoy desaparecidos.

El martes 15 de junio de 1976, Arlene Seguel, José Deolindo Méndez, Carlos Chaves y Miguel Ángel Pincheira fueron subidos a un camión de la Policía provincial y luego, trasladados a comisarías, cárceles y centros clandestinos de detención; desde entonces se encuentran desaparecidos. Días después, corrieron la misma suerte Rodolfo Luis Marinoni, Horacio Girardello, Julio Isabelino Galarza, Manuel Jesús González, Leticia Margarita Oliva, Héctor Campos, Oscar Hodola, Sireña Acuña de Hodola, Raúl Eugenio Metz y Graciela Romero de Metz, embarazada de 6 meses, que, según testigos, tuvo a su hijo en el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca, en abril de 1977.