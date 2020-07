Dos argentinos intentaron entrar en lancha a Uruguay

n principio, la mujer y los dos hombres llegaron a la costa de Uruguay a bordo de una modesta lancha. Al bajarse, arrojaron unos bolsos a la arena y emprendieron una corrida hacia el interior del territorio.

Fue allí cuando fueron detenidos por efectivos de la Prefectura Naval de Uruguay. El ministro García advirtió que se contactó a representantes del Ministerio de Salud Pública de Uruguay para que se aísle a los tres detenidos y aseguró que los detenidos argentinos serán puestos luego a disposición de la Fiscalía de Dolores. A su vez, la Prefectura uruguaya también logró secuestrar la lancha en la que los tres detenidos habían cruzado desde Argentina.

El Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay informó sobre el episodio en su cuenta de Twitter: “En el marco de la ley de patrullaje fronterizo, una patrulla de la Prefectura Nacional Naval detuvo este sábado a tres personas que cruzaron clandestinamente el río Uruguay desde la República Argentina, quienes pretendían ingresar ilegalmente a Uruguay”. Aún no se reveló el contenido de los bolsos que los aprehendidos soltaron en su fuga. De acuerdo a las primeras entrevistas, la mujer y el hombre argentinos aseguraron que habían cruzado de país para visitar a un familiar.

Uruguay contabilizaba 1192 casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y 34 muertes por la enfermedad. Además, 948 personas ya se curaron tras haberse infectado.

El ex canciller se va de la política

El ex canciller uruguayo, Ernesto Talvi, quien renunció el 1 de julio al cargo por desavenencias con el presidente Luis Lacalle Pou, renunció a su banca en el Senado y anunció su retiro y su alejamiento de la militancia activa porque “la política no es lo mío”. “Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo”, dijo Talvi.