Dos barrios que huelen muy mal: vecinos denuncian desbordes cloacales en las calles 

"Es desesperante e indignante. Cada vez lo veo más grave. Desde Colón por San Martin, todas las esquinas están desbordadas y no veo que se soluciones", explicó en diálogo con LU5 Juan Manuel Martínez, vecino del barrio Petrolero, ubicado en San Martín al 2500.

Dijo que esta situación es reiterativa y la padecen desde el 2004 con el agravante de que se ha ido agudizando. "A diez metros de mi casa, sobre calle 12 de Septiembre, la tapa de cloaca está continuamente desbordándose. Tal es así que cuando subo al auto está todo impregnado con olor a cloaca", ejemplificó el vecino.

"Está lleno de mierda, estamos respirando eso. No se puede respirar. No se le da atención que requiere el problema cuando debería estar en el orden de prioridades", agregó.

El vecino indicó que hicieron un amparo ambiental e incluso le presentaron el problema al Defensor del Pueblo.

Por su parte, otros vecinos pero que viven en los monoblock de Rodhe y Novella, en Gran Neuquén Norte, también denunciaron falencias en la obra cloacal que hace que tengan desbordes en el interior de sus viviendas.

"Me siento mal por todos los vecinos, por mi papa que es no vidente. Se nos desbordan los baños y el personal del EPAS nos dicen que como están en el interior no les pertenecen. Contratamos a un plomero que no bajan de 1500 pesos y en cinco horas vuelve a rebalsar, no sabemos qué hacer", explicó Ernestina.

Aseguró que "la obra está mal hecha" porque destapan la cloaca madre y a las pocas horas están con el mismo problema.

LEÉ MÁS:

Vecinos se quejan porque el barrio está impregnado de olor a cloaca por los desbordes

Buscan dar solución a desbordes cloacales en Melipal