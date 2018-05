Dos intentos de secuestro en la Facultad de Psicología

El fiscal de la causa, Martín Pezzeta, la decana Adriana Hernández y otras autoridades educativas coordinan acciones para resguardar a la población estudiantil. Como primera medida, personal de la Comisaría Cuarta reforzó los rondines en la zona.

De acuerdo con la denuncia que radicó una de las chicas en Fiscalía, fue interceptada minutos antes de las 8 de ayer, en el acceso a la Facultad de Ciencias de la Educación. Dos hombres, a quienes no pudo reconocer porque ocultaron sus caras, la agarraron por detrás y la tomaron del cuello. También le taparon la boca para que no gritara, forcejearon con ella e intentaron introducirla en un auto color blanco, chico, con vidrios polarizados. Afortunadamente, una señora que se encontraba en el lugar y fue testigo directo de la agresión acudió en su defensa.

“Esta mujer, no sabemos quién, empezó a gritar y agarró a mi hija. Si no fuera por ella, mi hija no está acá, y eso es lo grave. Lo que vemos en Buenos Aires, en las grandes ciudades, está pasando en Cipolletti. No puede ser que nuestros hijos no puedan ir a estudiar porque algo malo puede pasarles”, expresó Candy, la mamá de una víctima.

Los agresores no tenían la intención de robarle. “Claramente, ellos querían llevársela”, manifestó.

La joven, de 21 años y oriunda de Neuquén, quedó visiblemente marcada en el cuello y en las manos, pero por fortuna no necesitó ser asistida por un médico.

El otro caso, también denunciado, ocurrió a las 10:20. La víctima es estudiante de la misma facultad y cuando bajó del colectivo para ir a su casa vio un auto similar que comenzó a seguirla hasta que logró ingresar a su casa y ponerse a salvo.

Según fuentes judiciales, esta joven podría estar en condiciones de identificar a las personas.

“Pusimos a su disposición los abogados de la UNCo, psicólogos y todos los recursos del caso”. Gustavo Crisafulli. Rector de la Universidad Nacional del Comahue

En abril hubo un hecho similar

A principios de abril, una joven que volvía a su casa desde el trabajo, de madrugada, denunció un hecho similar.

Un auto se le puso a la par y bajó un hombre armado con un cuchillo que trató de atraparla. La joven iba en bici y pudo escapar por fortuna.

Ocurrió a pocas cuadras del ingreso a la sede de la UNCo en el barrio Los Tordos y hasta el momento no hubo detenidos.

En ese entonces, desde la Fiscalía local solicitaron a los vecinos de las inmediaciones donde ocurrió el hecho, en cercanías de Avenida Alem y Circunvalación, que si vieron algo puedan aportar información. La víctima lo dio a conocer por las redes.

