Dos mil personas ya pidieron el cierre de la reserva Luan

El formulario puede ser visitado en la web Change.org, en la que activistas se suman a una causa para instalar reclamos concretos en la opinión pública, proponer la presentación de proyectos legislativos o simplemente expresar su malestar.

En la página específica que pide el cierre de Luan, quienes crearon el petitorio aseguraron que "con la misma 'Consigna Protectora' que El Paraíso de Sierra de los Padres, el Refugio Luan ha estado recibiendo animales 'peligrosos', enfermos o aquellos a los que simplemente la gente no podía brindarles más un lugar 'adecuado'. Una vez más se destaca la ignorancia, la irresponsabilidad y el abandono de la mano humana para sacar de sus hábitats vidas cual souvenirs para luego dejarlos a su suerte en lugares incapaces de suministrar las más básicas atenciones sanitarias a sus reclusos".

"En este mini-zoo se pueden encontrar pumas, maras, hurones, piches peludos, zorrinos, lagarto overo, chimangos, caranchos, águilas mora, loros barranqueros, aguiluchos, zorros grises, loritos habladores, palomas buchonas, mensajeras, de collar y abanico, pavos reales, patos, patos mudos, gallinetas, cotorritas australianas comunes y enanas, cocotillas , gallinas sedosas de Japón, faisanes de collar, lechuzas, jotes, cardenales, codornices y chanchitos de la india. Puede ser visitado tanto en verano, como en invierno a partir de las 8 y hasta la medianoche", detallaron.

"A esto se le agregan las condiciones climatológicas adversas para algunas especies que no están adaptadas al frío patagónico y las pésimas medidas de seguridad con la que cuenta el predio enclavado en el ruidoso barrio de Valentina Sur que no se caracteriza además por ser de los más seguros. Es lamentable pero es necesario terminar con este tipo de vejaciones y está en nuestra obligación no sólo denunciar estas penitenciarías (tal vez surgidas en su momento con las mejores intenciones pero frustradas por indiferencia estatal y comunitaria) sino también formular alternativas de escape para los damnificados de las mismas", aseguraron los creadores del sitio que ya recibió el apoyo de dos mil internautas.

Según explicaron, el petitorio firmado será entregado a las autoridades municipales y provinciales.

La respuesta del dueño de Luan

El propietario de Luan, Esteban Zupanovich, respondió a las acusaciones por maltrato animal denunciadas por una activista por los derechos de los animales y sostuvo que el mono en cuestión sufrió una herida.

Zupanovich, a cargo del refugio faunístico, explicó que se trata de una mona carayá junior, que lleva 13 años en el lugar, y fue agredida por otro ejemplar de la misma especie.

“Los animales se encuentran separados para que no tengan más crías porque ya tenemos cinco, pero se cuelga esta mona se colgó de la división y la otra le mordió la pata trasera”, agregó Zupanovich.

“Está con tratamiento veterinario. Hay que esperar unos días más para ver cómo está”, dijo y señaló que la denunciante no dijo nada de otras especies que también sufren lesiones, por lo que consideró que se trata de una opinión de una persona que se puso agresiva.

LEÉ MÁS

Concejales del MPN y vecinos acondicionaron el refugio Luan

Pintaron los juegos, bancos y cercos en el refugio Luan

El video de una mona herida causó un escándalo