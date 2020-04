Laura Bover, bióloga química argentina, que integra un grupo de científicos del MD Anderson en Houston, EE.UU., explicó a LU5 que se está investigando cómo con plasma de enfermos recuperados pueden ayudar a otras personas, cuyo sistema inmune no está respondiendo.

La especialista detalló que este tratamiento es como una vacuna que en vez de salir de laboratorio sale de los humanos recuperados. Este método se utilizó en otras enfermedades, como el Ébola, y se logró bajar la mortalidad al 1%.

"Como soy científica, lo primero que pensé en enero, cuando comenzó la pandemia en China, fue: ´Espero que estén juntando sangre de convalecientes para guardar el plasma´", dijo Bover en declaraciones a LU5.

BEGUELIN Y RUGGERI.jpg Zenon Beguelín y Ricardo Ruggeri, de ambo, los dos especialistas neuquinos que buscan el tratamiento contra el coronarovis.

El tratamiento

La terapia que están investigando los 60 especialistas tiene un mecanismo similar al de una vacuna. Se extraen, a través de una donación de sangre, las plaquetas de los pacientes recuperados, con toda la información para atacar el virus, y se inyectan en los casos cuyo sistema inmune no esté dando respuestas.

"Cuando una persona se enferma de una patología virósica, y el sistema inmune responde la primera respuesta es producir anticuerpos específicos contra el factor patógeno que lo está invadiendo. Eso muchas veces es suficiente para curar, como en una gripe común. Cuando alguien se vacuna las defensas que genera son los anticuerpos que permanecen en la memoria del cuerpo que nos van a proteger cuando el patógeno real nos ataque", explicó Bover y agregó que la terapia con plasma contra el coronavirus tiene una lógica similar.

La especialista sostuvo que se hicieron pruebas en cinco pacientes en China y se obtuvieron resultados muy buenos. "Todos estos trabajos no tienen todavía el rigor de los trabajos científicos habituales, no se usa la cantidad suficiente de estadísticas. Los cinco pacientes en China se recuperaron, todos infundidos con plasma de alta calidad", indicó y aclaró que no cualquier paciente recuperado va a poder ser donante.

"Estamos pensado en generar anticuerpos monoclonales, si aparece un virus parecido ya tenemos anticuerpos existentes para adaptar y estar prevenidos", manifestó Bover.

Por su parte, Ricardo Ruggeri dijo a LMN que el aporte local por ahora está basado en la confección de los protocolos: uno de extracción, otro de titulación, que es un control en laboratorio de las plaquetas obtenidas, y otro del receptor, para saber a que pacientes se le puede inyectar y bajo qué condiciones. “Estos se tiene que ver y enviar a los Estados Unidos”, sostuvo el físico médico del COI.

El avance de este de terapias podrá empezar a conocer en las próximas semanas, ya que por el momento, según señaló Bover, no se obtuvieron resultados clínicos. En Estados Unidos comenzó a implementarse la semana pasada en pacientes compasivos, que ya no responden a la medicación.

