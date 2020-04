La especialista señaló que es tan importante la cuarentena como el lavado de manos, y recomendó a la población tomar información de fuentes veraces.

¿Por qué es temible este virus?

Yo no diría que es temible. Es un virus que emergió hace poco tiempo, fruto de la recombinación en distintos animales. Así, emergió como una nueva cepa. Sería el tercero de los coronavirus que emerge de esa manera. El comportamiento que tiene es el de todo virus nuevo que encuentra a una población que no lo conoce, sin defensas previas. Si uno suma esto al otro tema que es la transmisibilidad en las primeras 48 horas que el paciente empieza con síntomas, hace que entonces tenga una dinámica como la que se dio. Entonces uno junta virus nuevo, población susceptible, una transmisibilidad de ese tipo y eso hace que haya avanzado de la manera que lo hizo. Sin embargo, creo que lo que nosotros no tenemos que olvidar es que el 80% de las infecciones van a ser leves, el 15% puede tener una neumonía y el 5% puede requerir terapia intensiva y va a recurrir a un respirador. Es importante también que, a diferencia del virus de la influenza (gripe), el grupo más vulnerable es el de los mayores de 60 años, con enfermedades crónicas. Uno va viendo que el comportamiento y las formas de presentación son importantes a tener en cuenta.

Decía “temible” porque la gente está asustada…

Y sí. Asusta lo desconocido, asusta la incertidumbre y asusta una cuarentena que nunca jamás en la historia se vivió. Y también asusta lo que se denomina la “infodemia”. Yo nunca vi en mi vida tanta información falsa dando vueltas. Por eso es clave el rol de los medios de comunicación. La gente tiene que recurrir a fuentes fidedignas, como la del Ministerio de Salud de la Nación o la página de Salud de la provincia. Podrá haber diferencias de cómo se enfrenta una u otra cosa, pero la información es veraz, seria y actualizada. La gente tiene pánico también porque se está viendo mucha información amarilla. Uno se pregunta ¿quién genera estas cosas? ¿Quién tiene tiempo para hacerlo? Hay que tener mucha cautela.

¿Es probable que este tipo de virus comiencen a aparecer con más frecuencia o es algo que ocurre cada tanto?

Es algo que ocurre cada tanto. Los virus son partículas muy especiales e ingeniosas. A veces dicen que es un virus simple porque no se puede reproducir si no es dentro de una célula. Y en realidad no tiene nada de simple. En este caso, hablamos de virus que se llaman zoonóticos, como huéspedes intermediarios, como animales. De tanto en tanto pueden tener comportamientos diferentes. Pero siempre hubo virus. La realidad de la globalización favoreció a la propagación. Esto no pasaba hace muchos años.

¿Le llama la atención que una de las herramientas preventivas como la cuarentena sea tan antigua?

Es una herramienta importante. Los grandes especialistas dicen que es fundamental el lavado de manos y las medidas higiénicas, pero lo que realmente lo va a frenar es el aislamiento. Testear y aislar, estudiar y aislar. Por eso la cuarentena es tan importante. No es que una medida sea más importante que la otra, pero es necesario cortar la cadena de la transmisión.

¿Y con respecto a los testeos de los que tanto se habla? ¿Tienen que ser masivos o pueden ser selectivos?

Creo que cada Nación tiene que ir diseñando sus propias estrategias. En el caso de la Argentina, tenemos un Ministerio de Salud que está muy bien asesorado. Hay que ser muy prudentes y hay que ver las realidades de cada provincia y de cada municipio.

¿Realidades sociales?

Claro. También de eso dependen los insumos que uno tenga. Hay algunos países que pudieron ver quiénes tuvieron el virus y pasaron desapercibidos porque el 80% de los casos son leves. Son estrategias. Hay cosas que en el marco teórico pueden ser muy útiles, pero que en la parte práctica pueden no estar adecuadas o disponibles. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos recursos para el testeo de los pacientes sintomáticos. Uno tiene que ir siguiendo los pasos de acuerdo con la realidad epidemiológica y con los insumos que tiene.

¿Puede ser que esto tenga cuestiones positivas, como valorizar algo tan básico como el lavado de manos?

Es muy importante la higiene personal. Desde los comités de control de infecciones, siempre decimos que el lavado de manos es la herramienta en general más barata y una de las más útiles para prevenir un montón de infecciones. Las manos son un vehículo que van de una superficie a otra. Por eso decimos que es algo fundamental en la prevención.

LEÉ MÁS

Neuquino con coronavirus salió de la casa para ir a comprar al almacén

CALF dio marcha atrás y no abrirá el lunes