Dos que conocen a Rossi analizan al ¿"1" de Boca?

Se perfila. El ex Defensa le ganaría la pulseada a Werner por el arco. El neuquino Arias, que le competía el puesto en el Halcón, y el Negro Ramírez, entrenador de arqueros de ese club, lo examinan para LM Neuquén.

Agustín fue evaluado a pedido de este diario por Gaby Arias, ex compañero suyo, y Ramírez, su ex preparador.

Neuquén.- Por lo que se vio en los últimos ensayos de Boca, Agustín Rossi le estaría ganando la pulseada a Axel Werner por el arco azul y oro. Es un puesto que hasta el momento no tiene un claro dueño y del que, dada su trascendencia, se está hablando mucho por estos días. El ex Defensa y Justicia, refuerzo para esta temporada, sumó muchos puntos en el verano y amenaza con quedarse con el privilegio y la responsabilidad de custodiar los tres palos xeneizes. Sin ir más lejos, fue titular en el amistoso del sábado ante Argentinos Juniors y no recibió goles (fue 1 a 0), por lo que crecerían sus chances.

Pues bien, si hay dos tipos del fútbol que lo conocen en detalle a Rossi, son Gabriel Arias, el neuquino que hasta hace poco competía el puesto en el Halcón con el chico de 21 años, y el Negro José Ramírez, entrenador de arqueros de Defensa que lo potenció el tiempo que compartió con Agus en esa entidad.

“Es un buen arquero que está siempre bien posicionado y tiene buen juego con los pies”, destaca, Gaby Arias, las virtudes de su ascendente colega.

“Tiene muchas virtudes como arquero y es muy trabajador, nunca tuvimos problemas, siempre quiso aprender y entrenar cada día un poco más. Ojalá que tenga éxito y la posibilidad de jugar en un club tan grande como Boca”, lo elogia Ramírez.

La duda de muchos es si un pibe que proviene de un club chico puede estar preparado para atajar nada menos que en la Primera xeneize. Al respecto, Arias indicó: “El arco de Boca es grande pero lo va a saber llevar si trata de disfrutarlo y no dejarse llevar por las presiones”. Y Ramírez, ex arquero de San Lorenzo y de Quilmes, opinó en un mismo sentido. “Está claro que el desafío es enorme, en un club tan poderoso y con poca edad. Por lo que le vi, si se puede abstraer del clima y logra dar lo mejor de sí, no tiene techo para un futuro mucho mejor. Pero fundamentalmente es un buen chico, buena persona y tiene cualidades como deportista y como ser humano”, resalta el hombre que prepara a los guardavallas del elenco de Florencio Varela y que lo tuvo 8 meses en esa entidad. Fue, justo, el tiempo en el que Rossi pegó el salto y hasta llegó a quitarle el puesto al “1” neuquino, quien luego lo recuperó.

Eso le bastó a Agustín para ser observado por los mellizos que dirigen a Boca. ¿Será, entonces, el futuro arquero xeneize? Lo sabremos en pocos días, si es que el torneo arranca nomás la semana próxima.

En el amistoso del sábado ante el bicho fue titular. sus méritos y carácter.

