Drama: un papá con dos hijos pide ayuda para conseguir un alquiler

Desde hace varios días, el hombre junto a sus hijos de 11 y 13 años tuvo que mudarse a una edificación a medio terminar, ya que no podían seguir pagando el arriendo de la vivienda en la que estaban. “Estamos buscando alquiler desde diciembre y no encontramos. Nos piden una locura, por un monoambiente de 3 metros por 3 metros me querían cobrar 80 mil pesos”, aseguró.