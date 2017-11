Dujovne: "Son pensadas para combatir la pobreza"

“Todas las medidas son pensadas para combatir la pobreza, que es el objetivo de este Gobierno”, enfatizó Dujovne en diálogo con Radio con Vos. Según dijo el funcionario, en los últimos 15 años la Argentina “acumuló un conjunto de impuestos que no existen en ninguna parte del mundo” y los calificó de “impuestos malos” porque “no permiten a las empresas generar trabajo”. Para Dujovne, los impuestos al cheque, al trabajo y a las ganancias “no permiten a las empresas argentinas competir con las empresas de afuera”. Por eso, proponen reducir las cargas patronales: “Pretendemos un mínimo no imponible para que no se paguen impuestos patronales”. En esa línea, recordó que en el gobierno de Carlos Menem la reducción de aportes patronales duró un año y negó consecuencias negativas en esta medida. “Sería muy extraño que por bajar un impuesto caiga la demanda de trabajo”, subrayó.