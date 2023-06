Duro comunicado de los comerciantes: "Esto puede terminar mal para todos"

" Es insólito que el Estado, con toda su estructura, no pueda dar una respuesta. Está en riesgo su vida y la de todos los que están a su alrededor. Tienen que hacer algo", expresó Gabriel Alonso a LMN, al frente del histórico El Ciervo.

El reconocido agresor es un paciente de Salud Mental, de aproximadamente 40 años, que acumula más de 30 denuncias en su contra. Formalmente, el sector de los gastronómicos ha solicitado reuniones diversas a las autoridades de los ministerios de Salud y Seguridad, y a la Policía. Mostraron predisposición, pero siguen pasando los días y no hay expectativas de que la situación vaya a mejorar.

Es evidente que hay un vacío legal para todos. Por un lado, no van más los dispositivos de encierro para pacientes de Salud Mental. Por otro, tampoco hay seguimiento sostenido en el tiempo ni un albergue que acompañe la situación. Pero, en ese escenario, ¿hay que cruzarse de brazos?

Mientras tanto, los comerciantes expresaron que se sienten en "un estado de desprotección total".

Tolosa golpeo a hombre de 40 años.mp4

El hombre que mantiene en vilo a muchos comerciantes apareció hace dos años. Tiene problemas de conducta severos que causan un sinfín de situaciones violentas en el centro comercial del Alto y el Bajo neuquino. La situación más extrema tuvo lugar a fin del año pasado en el hipermercado del Bajo, cuando mucha gente compraba para la cena de Fin de Año.

Los comerciantes advierten que hay días en que se lo ve "más o menos lúcido". Se puede establecer un diálogo. Pero otros días dicen que "está intratable y no parece coordinar". En estos casos, no se sabe si el problema es que la medicación que toma lo afecta o se encuentra bajo los efectos de alguna otra sustancia.

"Su respuesta es bastante impredecible y no deja de generar temor permanente. Por eso, esto puede terminar mal para nosotros. No sabés con qué te va a salir. Y así como te manotea cualquier cosa de la mesa, te puede agarrar un cuchillo. No estamos hablando de una persona que esté en sus cabales", cerró Gabriel.

Cansados de hablar y que no los escuchen, solicitaron una "pronta y efectiva acción". Fue mediante un comunicado oficial que difundieron para que "estos hechos violentos, que también tienen como protagonistas a otros agresores ya identificados, se terminen y los neuquinos puedan vivir en paz".

No obstante, son conscientes que en ausencia de otros organismos toda la carga recae sobre la Policía.