Echaron a Nadia, la meteoróloga de la TV Pública

Nadia también reveló que no la indemnizaron. “Por la edad no correspondía, es por la edad jubilatoria. Creo que el Gobierno quiere hacer cumplir la edad jubilatoria, me lo han mencionado, estoy pasada de edad. Es decisión de quien te contrata”, explicó la ahora ex presentadora del clima.

Nadia denunció que la empresa le adeuda 462 francos. “Trabajé todos los feriados, todos los domingos. No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía”, aseguró Zyncenko, que comenzó su carrera por medio de una suplencia en Canal 7 durante 1980.

¿Se viene Sol?

La señal TyC Sports ya anunció que Sol Pérez no estará más vinculada al canal. La rubia, que ganó fama por su figura exhuberante, será reemplazada por Marina Señuk. Ante ese panorama, ¿la Chica del clima recalará en el canal estatal?