Echaron a una policía por fotos hot que se viralizaron

Luego de que Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolviera desafectarla, la oficial que se desempeñaba en la comisaría sexta de Villa Rosas, aseguró que es una "víctima" de la persona que subió las fotos de carácter íntimo y señaló a su ex novio o la actual pareja del él como los presuntos los responsables de la filtración.

"No sé si las posteó mi ex o la actual pareja de él", aclaró Salinas al programa radial Bahía Hoy.

Respecto a esa foto, Salinas indicó que se la envió a su ex pareja, simplemente para mostrarle el piercing que se había hecho en el ombligo.

"Mi pareja era enfermo de celos y le mandaba fotos de prácticamente todo lo que hacía. Le estaba mostrando el aro de la panza porque él me pedía cómo había quedado el piercing en el ombligo. No fue nada sensual", aseguró.

"Soy una víctima de quien subió las fotos que son parte de mi intimidad. No tienen por qué darse a conocer esas fotos que son de índole privado y uno puede hacer lo que se le plazca".

Salinas contó que las postales se las sacó en un baño "cuando concluía un adicional".

"Asuntos Internos está investigando si incurrí una falta, pero también debería indagar quién y por qué subió las fotos sin mi autorización", añadió la oficial.

"Más allá de lo laboral, que deberá resolverlo la Justicia, mi situación personal no es nada agradable porque estas fotos las ven mis padres y mi hijo. Amo mi profesión, es lo que más me gusta, soy técnica en Narcocriminalidad. Soy madre soltera y sostén de familia. Esto me está perjudicando muchísimo", expresó.

En otro tramo de la nota, Salinas dijo que es fanática de las picadas: "Es verdad que tengo un auto con una calcomanía atrás que dice 'mirame la cola'". No obstante, descartó que se dedique a la venta de lencería erótica: "Posé para una amiga con la que ayudamos a un merendero. Es ella la que se dedica a comercializarla".

