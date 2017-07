Polémica en San Luis por fotos hot de dos policías

Se trata de la oficial principal que se desempeña en el Comando Radioeléctrico de Villa Mercedes, Stella Maris Correa Murúa, y de un agente identificado como Chocolino Gómez. Ambos son los protagonistas de unas polémicas fotos que subieron a las redes haciendo poses sugestivas. “Tomé conocimiento de estos hechos a través de las redes sociales. El jefe de la Unidad Regional II me giró un informe que se elevará a Asuntos Internos”, dijo Páez. Estos dos policías podrían pasar a disponibilidad al menos en el tiempo que dure la investigación.

En las fotos se puede ver la mujer portando armas de juguete, lo cual no es puntualmente un delito; sí lo sería si esas armas fuesen reales, dado que los efectivos de la Policía no están autorizados a mostrarlas en ningún tipo de fotografía. De todos modos, pareciera haber una suerte de delito invisible en esa actitud. “Más allá de que las armas sean de juguete, se hace alusión indirectamente a la fuerza policial. No está bien para la institución, debemos mantener el decoro”, remarcó el comisario sobre las fotos de la oficial Stella Maris, que habrían sido tomadas en una fábrica abandonada.

La mujer no es precisamente una novata: lleva más de 16 años en la fuerza provincial. En sus fotos luce una musculosa negra, calza engomada, tapado de cuero y botas al tono, al mejor estilo Lara Croft, el sensual personaje que protagonizó la actriz Angelina Jolie en Tomb Raider. En el caso del joven Chocolino Gómez, se lo ve en fotos en las que hace culto de su cuerpo bien trabajado. En una de las fotografías que subió aparece recostado en el pasto, sin camisa, con jeans y un sombrero texano. En ambos casos, los comentarios a sus looks fueron favorables. Aunque a sus superiores mucha gracia no les causaron....

“Más allá de que las armas (que se ven en una de las fotos) sean de juguete, se hace alusión indirectamente a la fuerza policial. No está bien para la institución, debemos mantener el decoro”. Juan Páez. Jefe de la Policía de San Luis

El recuerdo del “policía cantor”

Fabián Schultz se hizo famoso en el 2000 luego de haber ganado el Festival Latinoamericano de California, donde brilló su hit “Chica latina”. Sin embargo, más allá de sus dotes como cantante, lo que lo hizo trascender en los medios y vivir sus 15 minutos de fama fue que, en aquel momento, era oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, aunque su imagen distaba bastante de los deseos de “rudeza” que el gobernador Carlos Ruckauf tenía en mente para la Bonaerense.