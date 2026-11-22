El deterioro de la competitividad llegó en un momento sensible para el Gobierno, que apuesta a consolidar la estabilidad cambiaria y profundizar la apertura comercial.

La devaluación del real brasileño abrió un nuevo frente de presión sobre el programa económico porque encareció los productos de la Argentina frente a Brasil y favoreció las vacaciones en ese destino, aseguraron varios especialistas.

El deterioro de la competitividad llegó en un momento sensible para el Gobierno, que apuesta a consolidar la estabilidad cambiaria , reducir la inflación y profundizar la apertura comercial sin recurrir a una devaluación brusca del peso.

La moneda brasileña sufrió una fuerte depreciación después de la reelección de Lula da Silva en octubre , impulsada por la desconfianza de los inversores sobre el futuro de las cuentas públicas y la política económica del país.

El dólar cerró el 19 de noviembre a 5,9323 reales, su cotización más alta desde el 8 de abril de 2025, según Reuters. La presión continuó hasta el viernes 20, cuando la divisa estadounidense alcanzó aproximadamente 5,95 reales, después de acumular un incremento superior al 18% durante el último mes. El movimiento alteró los precios relativos entre ambas economías y complicó especialmente a las empresas argentinas que dependen de las ventas al mercado brasileño.

El fenómeno también produjo un efecto inverso sobre el turismo porque la pérdida de valor de la moneda brasileña volvió más accesibles los hoteles, restaurantes y servicios de ese país para quienes disponen de pesos convertidos a dólares. Con la temporada de verano cada vez más cerca, destinos como Florianópolis, Camboriú, Río de Janeiro y las playas del nordeste recuperaron atractivo frente a las alternativas de la Costa argentina.

Brusca devaluación

El dólar había aumentado 14,08% en Brasil durante el mes previo al 17 de noviembre, cuando cotizaba alrededor de 5,78 reales. La nueva depreciación amplió esa diferencia y elevó el riesgo de una mayor salida de divisas por viajes, consumos con tarjetas y contratación de servicios turísticos en el exterior. Para el sector turístico argentino, el problema opera en sentido contrario porque los visitantes brasileños necesitan destinar una mayor cantidad de reales para afrontar gastos equivalentes en hoteles, gastronomía y transporte dentro del país.

El principal riesgo se concentra en las exportaciones industriales porque Brasil constituye un destino fundamental para las fábricas automotrices, los productores de autopartes y varias empresas manufactureras argentinas. Según un economista de Abeceb, aproximadamente el 60% de los automóviles exportados se dirige al mercado brasileño, que también absorbe cerca de un tercio de sus manufacturas industriales. El especialista calculó que cada punto porcentual de encarecimiento relativo de los productos nacionales puede provocar una reducción de entre 0,3% y 0,5% en las ventas hacia ese destino. Sobre esa base, estimó pérdidas potenciales de exportaciones de entre US$ 700 millones y US$ 1.400 millones anuales, con un escenario central cercano a US$ 1.000 millones. Las empresas enfrentan así la posibilidad de resignar rentabilidad para conservar compradores brasileños, especialmente cuando sus costos de producción en pesos evolucionan de manera diferente de los precios internacionales.

Devaluación y competencia

La depreciación brasileña también amenaza con intensificar la competencia dentro del mercado argentino porque reduce el costo en dólares de numerosos bienes fabricados al otro lado de la frontera. Para las empresas que necesitan maquinaria, componentes industriales o materias primas, esa situación representa una oportunidad de abaratar insumos, aunque los fabricantes nacionales de productos terminados enfrentan una presión adicional sobre sus precios, sostienen varias analistas. El problema adquiere especial relevancia para la estrategia de Milei y del ministro Luis Caputo, que promueve una economía más abierta y apuesta a mejorar la productividad sin utilizar el tipo de cambio como principal instrumento competitivo.

Mientras el Gobierno sostiene que la competitividad depende también de los impuestos, la infraestructura y los costos estructurales, los industriales deben absorber un movimiento cambiario externo que modifica rápidamente las condiciones de sus negocios. Según algunos analistas, la situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas de los sectores químico, metalmecánico y alimenticio, así como a producciones regionales como los lácteos y el trigo, cuyos márgenes comerciales resultan sensibles a las diferencias de precios.