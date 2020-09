Eduardo Feinmann cuestionó el sueldo de Lucas Grimson y estalló la polémica

Lucas Grimson se hizo conocido públicamente por utilizar lenguaje no binario en uno de los reportes diarios por la pandemia del coronavirus, había dicho que no cobraba “ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información”, mientras que la directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, la Doctora Silvia Kassab, desmintió a Feinmann y explicó: "Tiene los 160 mil, pero es por 7 meses. Es verdad que cobra menos del 20% por mes".

https://twitter.com/edufeiok/status/1304490390062587904 Mándame por privado tu recibo de sueldo les pibis @LukiGrimson. Y lo publico. https://t.co/EnfXZDSsVH — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 11, 2020

Fiel a su estio, pues lo hizo en recordados móviles donde confrontaba a estudiantes en tomas de colegios, Eduardo Feinmann confrontó a Lucas Grimson directamente, vía Twitter, y le pidió que le mande su recibo de sueldo por privado. “Mandame tu recibo de sueldo, les pibis”, escribió el periodista, haciendo mención de las palabras que hicieron que Lucas Grimson “salte a la fama”.

Lo cierto es que minutos más tarde Eduardo Feinmann compartió un supuesto contrato perteneciente a Lucas Grimson, y que efectivamente muestra que cobra 168 mil pesos divididos en siete meses, es decir, 24 mil pesos por mes. “El contrato de les pibis, 168 mil pesos pagaderos en 7 veces. ¿Cuantos jubilados necesitarían contratos como este?”, preguntó el periodista A24 y Radio Rivadavia.

https://twitter.com/edufeiok/status/1304567951920685056 El contrato de les pibis. 168 mil pesos pagaderos en 7 veces. Cuantos jubilados necesitarían contratos como este ??? https://t.co/7kpyZgF0PG pic.twitter.com/h9krJBZ5B5 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 11, 2020

Luego Eduardo Feinmann hizo alusión a problemáticas actuales como el conflicto de la Policía Bonaerense, y trayendo a colación su primer mensaje que desató la polémica, cuando afirmó que el estudiante de Ciencias Políticas percibía un sueldo de 160 mil pesos, mientras que un oficial de esa fuerza obtenía uno de 40 mil, el polémico conductor difundió un recibo para seguir criticando al funcionario.

“¡Esto gana un policía de la Federal con 17 años de servicio! Mientras le pagamos a Lucas Grimson, les pibis, un contrato de 168 mil pesos, pagaderos en 7 veces. No es lógico. No es justo. Cada 7 meses 168 mil pesos. No es justo. No es lógico. Algo está mal”, sentenció Eduardo Feinmann junto al archivo que mostraba un sueldo neto de 43 mil pesos.

https://twitter.com/edufeiok/status/1304757019732332544 Esto gana un Policía de La Federal con 17 AÑOS DE SERVICIO! Mientras le paganamos a @LukiGrimson LES PIBIS, un contrato de 168 mil ( pagaderos en 7 veces). No es lógico. No es justo. Cada 7 meses 168 mil pesos. No es justo. No es lógico. Algo está mal. pic.twitter.com/O0IjpN55fd — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 12, 2020

Como era de esperarse, la disputa entre el periodista y el joven funcionario generó una amplia repercusión en Twitter, el conductor luego compartió el recibo de sueldo de una enfermera con el monto neto de 32 mil pesos. “El problema es que la militancia la tenemos que pagar con fondos públicos. También el nepotismo, tiene el cargo por ser hijo de un asesor del presidente”, explicó Eduardo Feinmann en otro posteo.