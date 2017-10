EE.UU. aún se pregunta qué ocurrió en Las Vegas

Por el momento, las autoridades siguen investigando cuál pudo ser la motivación de Paddock para hacer lo que hizo (el FBI descartó de plano la hipótesis terrorista, a pesar de que el Estado Islámico reivindicó la masacre). Pero en la revisión que la policía hizo de la habitación del hotel, además de encontrarse todo el armamento que el hombre tenía a su disposición, se habría hallado una carta manuscrita, de acuerdo con versiones periodísticas. Aún no se sabe el contenido pero, en caso de confirmarse, podría orientar a los investigadores. Paddock era contador y bastante adinerado, y por sobre todas las cosas, no registraba antecedentes penales. Vivía junto a su esposa (no tenía hijos) en medio del desierto, en la localidad de Mesquite, y en su casa la policía encontró más armas, explosivos y municiones, aunque ninguna otra pista certera que lleve a entender el porqué de su accionar esa noche en Las Vegas.

En tanto, se espera para hoy en la ciudad la presencia de Donald Trump, quien planea reunirse con sobrevivientes de la masacre del domingo (heridos y también algunos de lo que resultaron ilesos). Por lo pronto, Trump evitó referirse al arsenal de armas que Paddock y así esquivó el tema de la ley de control de armas, a la que se opone su Partido Republicano.

“Este fue un caso de pura maldad, producto de un enfermo con muchos problemas. De las leyes de control de armas iremos hablando a medida que pase el tiempo”.Donald Trump. Esquivó un tema ríspido en EE.UU.: el uso legal de armas

Héroe que salvó a 10 personas

Anna Kupchyan estuvo en el concierto del domingo y contó que un hombre llamado Zach salvó su vida y la de otras nueve personas al guiarlos hacia la parte posterior de un remolque que servía de baño.

