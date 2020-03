Respecto de la situación interna de Estados Unidos, Nueva York tuvo 672 fallecimientos; una cifra mucho más elevada que la del estado que le sigue, Washington, con 136 muertos y por delante de Nueva Jersey, con 86; y Luisiana, con 70.

Desde el viernes, Estados Unidos, que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100.000 casos de Covid-19, y va ya por los 124.686; seguido de Italia, con 92.472; y China, con 82.120.

Acorde a la cantidad de fallecidos, el estado de Nueva York reúne casi la mitad de los infectados del país, con 53.520 contagios, informó la agencia de noticias EFE.

Anoche, el presidente estadounidense Donald Trump descartó la necesidad de dictar una cuarentena en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y partes de Connecticut, horas después de afirmar que estaban analizando esa posibilidad.

De hecho, la posibilidad de que dictar medidas restrictivas desde el gobierno federal, abrió una fuerte polémica con diferentes gobernadores y, en especial, con el mandatario neoyorquino, Andrew Cuomo.

"Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, le pedí a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, en acuerdo con el gobierno Federal" dijo Trump a través de la red social Twitter. "No será necesaria una cuarentena", indicó Trump en su hilo de tuits.

Durante el día, Cuomo se había mostrado opuesto a la idea de Trump de imponer una cuarentena obligatoria y aseguró que una medida de ese tipo sería una "declaración de guerra a los estados".

"Sería un caos y un tumulto", aseguró el demócrata Cuomo en una entrevista con la cadena CNN, en la que puso en duda la legalidad de la cuarentena de dos semanas.

De todas maneras, las críticas a Trump volvieron a repetirse este domingo, esta vez en voz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La líder republicana centró sus dardos en la supuesta respuesta lenta y descoordinada ante el coronavirus y acusó a Trump de ignorar el alcance de la pandemia.

"Su negativa inicial fue letal. Su incapacidad para entregar a tiempo la ayuda que la gente necesita es letal", lamentó Pelosi en una entrevista a la cadena CNN, antes de mostrar, una vez más, su total desacuerdo hacia una posible relajación de las medidas de restricción para potenciar la debilitada economía.

"Yo no sé por qué (Trump) ahora cree que (el coronavirus) es una amenaza. No sé qué le han dicho los expertos. No sé qué creía saber antes, y sabe ahora... o desde cuándo lo sabía", sostuvo la demócrata. "No podemos permitir que Trump siga subestimando la situación que tenemos entre manos" concluyó.

