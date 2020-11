Efecto pandemia: cada vez más se le animan al tatuaje

Por su parte, otro tatuador de la ciudad, Igor Rivero (@igor.rvr) se paró en la misma línea y contó: “En pandemia tatué mucho más de lo que tatuaba cotidianamente. Como la gente tiene bocha de tiempo libre y plata que no se gasta en otras cosas, elige tatuarse”.

Igor Rivero, Tatuador Neuquén

Lo que sí han tenido que aprender, pero no les ha significado un problema, son los estrictos protocolos de distanciamiento y desinfección: “Tenemos un protocolo bastante riguroso con normas que vinieron para quedarse. El barbijo se debería haber usado siempre para tatuar”, aceptó Rivero.

De todas formas, antes de la pandemia el rubro de los tatuajes ya se erigía sobre estrictas reglas de higiene, ya que se trata de intervenciones directas sobre la piel de los clientes. “Se desinfecta todo, las máquinas, los cables y la fuente. Es un hábito que ya tenemos desde hace años, además de tirar todo lo descartable”, continuó.

Para los tatuadores no solo es importante cuidarse como trabajadores independientes en medio de la pandemia, ya que un caso de contagio los dejaría durante mínimo 15 días sin ingresos, sino que también es “importante preocuparse por el cliente, tomarle los datos, el número de contacto y saber qué día va por si llega a haber algún caso”.

Además, si bien no se han enfrentado a casos donde no se quieran respetar los protocolos estipulados en la ciudad, desde el círculo de tatuadores son claros con la consigna: “Aunque la gente no crea en la enfermedad lo ve como una regla del espacio que estamos compartiendo nosotros. Están en un ambiente que no es suyo entonces tienen que respetar las normas”, aclaró Rivero.

Tatuajes y pandemia

“Te acordás que hace tiempo me quería tatuar con vos”, fue la frase que más ha escuchado Antipichún durante esta cuarentena. “Mucha gente se acercó a tatuarse por primera vez en su vida, gente que antes le pesaba más el prejuicio social”, explicó el tatuador.

La explicación la encuentra directamente en el encierro por la pandemia, algo inusual para tantas personas en la ciudad: “Con la pandemia la gente se encontró con cosas que no sabía de uno. Investigó y averiguó cosas y eso les abrió la mente un poco más”, aclaró y continuó: “Nos permitió entender, después de un año encerrado, que la vida se vive una vez y que lo que no hiciste anteriormente lo querés hacer ahora para que no haya nada que te saque la posibilidad de hacerlo”.

Igor Rivero, Tatuaje Neuquén

Y aunque ahora la sorpresa es la gente adulta que ha llegado a tatuarse, la principal diferencia con respecto a años anteriores, es la cantidad de jóvenes con autorización parental que llegan a pincharse. “Los padres también están tatuados y no lo ven raro. Es otra generación de personas que se tatúan”, explicó Rivero.

El crecimiento de la actividad en la ciudad y la expansión del arte ha permitido que la gente busque más una impronta artística antes que un tatuaje comercial. “Hay gente que sigue buscando el precio más barato, pero últimamente se reconoce más tu laburo. Hoy en día los clientes buscan coleccionar tatuajes de diseño artístico”, explicó Antipichún.