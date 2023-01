Efectos de un crimen

Hace tiempo que en la Argentina no se realizaba un juicio tan conmovedor y tan atrapante como el que se lleva a cabo en Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace 3 años en Villa Gesell. Es un imán para la opinión pública, no por el morbo que pueda despertar un asesinato atroz como ese, sino por una tragedia que parece inexplicable y que tiene como protagonistas a un grupo de ocho pibes de no más de 22 años, casi la misma edad que tenía la víctima.