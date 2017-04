El 31 de mayo acusan al ex juez Muñoz de peculado

NEUQUÉN

La Oficina Judicial (Ofiju) estableció que el 31 de mayo se realice la audiencia de formulación de cargos por peculado e incumplimiento en los deberes de funcionario público al ex juez Marcelo Muñoz, al ex jefe de Policía Raúl Laserna y al ex coordinador de Tránsito Enzo Millahual.