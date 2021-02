El 60% de los argentinos engordó en la pandemia

En relación a si el incremento de peso se debió al aumento en la ingesta de alimentos y/o bebidas o a la disminución de la actividad física, seis de cada 10 personas indicaron ambas causas, según un informe publicado en la revista especializada Actualización en Nutrición, de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). De acuerdo al estudio, realizado sobre la base de una encuesta a 5.635 personas en los primeros 45 días de aislamiento, quienes ya tenían exceso de peso engordaron más que los que no lo tenían antes del comienzo de la cuarentena. Es decir, la posibilidad de ganar peso entre los que tenían exceso de peso previo fue un 42% superior que la de quienes no tenían exceso de peso antes de iniciado el aislamiento.

El 69,2% de los encuestados se reconoció comiendo ante una o más de las seis emociones investigadas: ansiedad (50,6%), aburrimiento (39,6%), tristeza (8,4%), enojo (7,4%), cansancio (7%) y soledad (5,2%), de acuerdo al informe elaborado por la SAN. La ganancia de peso entre los que identificaron comer ante emociones fue del 73,7%, muy superior al 42,6% de los que engordaron sin haber reconocido ingesta como respuesta a emociones. En este aspecto, comer en respuesta a emociones se evidenció como un factor de riesgo para la ganancia de peso durante el aislamiento.

Entre las mujeres, el riesgo de ganar peso entre las que comieron en respuesta a emociones fue el cuádruple de las que no se reconocieron comiendo frente a emociones. A su vez, el riesgo de ganar peso entre los varones que comieron en respuesta a emociones no alcanzó a triplicar el de los varones que no se reconocieron comiendo frente a las emociones.

En la Argentina, el problema del sobrepeso y la obesidad es preocupante y su prevalencia a lo largo de los años muestra una tendencia claramente ascendente en todos los grupos etarios y sociales, particularmente en los grupos de mayor vulnerabilidad social, sostiene la SAN. De hecho, según los datos de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), seis de 10 argentinos tienen exceso de peso.

Según los encuestados, el aumento de peso se debió a una mayor ingesta de alimentos y a la falta de ejercicio.

Según este reporte, publicado recientemente, el 63% de los pacientes que requirieron cuidados intensivos debido a complicaciones por COVID-19, tienen sobrepeso u obesidad, advierte la SAN.

Los datos surgen de un informe de la Sociedad Argentina de Nutrición.