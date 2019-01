El abismo de las series

Ya no hay asado entre amigos o reunión familiar donde no se hable de una serie de Netflix. Años atrás era impensado poder ver un capítulo a antojo, sino que había que estar delante de la pantalla el día y hora en que se emitía, porque si te lo perdías podías quedarte aislado de la charla entre amigos y, además, no tenías forma alguna que poder verlo, salvo que hubieses programado la videocasetera. ¿Te acordás?