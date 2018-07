Queijeiro remarcó que su cliente no está en condiciones de ser parte de un proceso judicial "Por cómo está no puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito y avanzar con el expediente", expresó y agregó: "Está sedado con dosis muy fuertes".

Para Queijeiro, el ex líder de Intoxicados, quien asesinó de cuatro disparos el jueves por la madrugada a Cristian Díaz, de 36 años, en el complejo Samoré de Villa Lugano, incurrió en un "exceso en la legítima defensa".

El abogado, que defendió al músico en diversos escándalos, agregó que hay "una falla estatal" y advirtió que "puede haber un antes y un después con este caso". "Él en su locura pensaba que lo estaban por matar", argumentó.

El viernes, la voz de Viejas Locas se negó a declarar ante el juez criminal y correccional porteño, Martín Yadarola, por consejo del defensor oficial que lo asistió. El juez ordenó que el músico fuera alojado en la cárcel de Ezeiza bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), que aloja a los presos con trastornos mentales o de comportamiento producto del consumo de sustancias psicoactivas.

Unas horas antes, Pity Álvarez había llegado a la Comisaría Vecinal 8-C, de Villa Lugano, para entregarse después de pasar casi 20 horas prófugo. Por la madrugada, el cantante llegó en un Audi color negro conducido por su abogado. Al bajarse, con gafas de sol blancas y la campera psicodélica con la había aparecido minutos después del crimen en el boliche Pinar de Rocha en Ramos Mejía, confesó ante la prensa: "Sí, fui yo quien disparó. Lo maté porque era entre él y yo. Era él o yo. Él era un pibe que choreaba. Lo maté porque si no, él me iba a matar".

