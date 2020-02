El aborto legal, otra vez en el centro de la polémica

“Voy a mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público”, aseguró Fernández, durante una exposición que brindó en el Instituto de Estudios Políticos de París. No es la primera vez que lo expresa, pero cada vez que reitera su voluntad, el movimiento feminista está más esperanzado en que el 2020 será el año en que Argentina tendrá aborto legal, seguro y gratuito.

Para Julieta Katcoff, referente de Pan y Rosas, el anuncio del presidente es una respuesta de lo que el movimiento de mujeres impuso a través de las manifestaciones en las calles y considera que la aprobación este año “dependerá del nivel de organización que alcancemos y la unidad con la que salgamos a pelear”. Pese a la expresa postura del mandatario nacional, Katcoff consideró que es “confuso” ya que “hay sectores del gobierno que plantean la despenalización” (y no la legalización).

Es la primera vez en la historia que el Ejecutivo nacional tiene la voluntad, a través de un proyecto de ley, de legalizar el aborto, aunque la demanda comenzó con fuerza en el año 2005 cuando se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La diputada del Frente de Todos, Silvia Sapag, se mostró esperanzada y aseguró: “Yo creo que este es el año, que este año tiene que estar aprobada la ley”. La legisladora destacó la claridad de Fernández “porque en toda nuestra historia no hemos tenido un presidente que haya declarado esto y que esté dispuesto a mandar una ley consensuada con las mujeres que han llevado adelante la campaña para conseguir esta ley”.

En tanto, para Katcoff si bien la decisión de Fernández “es relevante”, opina que “no es una acción ingenua ni bondadosa de parte del presidente sino que tiene que ver profundamente con la enorme fuerza que las mujeres venimos demostrando en las calles”.

En el lado opuesto se posicionan los diputados de Juntos por el Cambio, David Schlereth y Francisco Sánchez. Ambos, apoyados en sus creencias religiosas evangélica y católica respectivamente, reiteraron su rechazo a la legalización del aborto.

“En el hipotético escenario de un nuevo debate e independientemente de los matices o cuestiones distintas que pueda llegar a tener el nuevo proyecto, mi postura va a ser la misma y vamos a volver a insistir con una serie de medidas que tienden a atender la problemática de los embarazos no planificados”, aseguró Schlereth, quien reconoció que durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri no se atendió esta situación. “Yo hasta hago un mea culpa de nuestro gobierno”, lanzó el diputado, en referencia a esas iniciativas presentadas en 2018.

“Hubo dos años en donde muy poquito se hizo en ese sentido y todo indica que este gobierno va a continuar en esa línea, priorizando legalizar el aborto y no llevando adelante una serie de acciones activas que podrían llevar solución al problema de los embarazos no planificados”, agregó Schlereth.

En la misma línea, Sánchez consideró que “la última solución a cualquier problema es la muerte” y apuntó a la “falta de responsabilidad individual” en los embarazos no deseados. “Todos los jóvenes tienen a disposición información suficiente para protegerse, entonces la falta de responsabilidad individual no la puede pagar con la vida una persona y tampoco la tienen que pagar el resto de los ciudadanos”, expresó.

El próximo 8 de marzo, cuando se realice por cuarto año consecutivo el Paro Internacional de Mujeres, la Iglesia realizará una misa en la Basílica de Luján en rechazo del aborto. Allí se pedirá "por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural", bajo el lema "Sí a las mujeres; sí a la vida". Ante esto, Julieta Katcoff consideró que “no es solo una provocación sino una clara reacción al enorme movimiento de mujeres de nuestro país”.

“Para nosotras es fundamental que, no solamente en el marco de la discusión por el derecho al aborto sino cotidianamente, haya una pelea en unidad para lograr la separación de la Iglesia y el Estado”, consideró la referente de Pan y Rosas.

