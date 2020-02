“No vivo en paz con mi consciencia sabiendo que una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene la posibilidad económica y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando o matando”, agregó Alberto Fernández. “No vivo en paz con mi consciencia sabiendo que una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene la posibilidad económica y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando o matando”, agregó.

El auditorio aplaudió la declaración del mandatario y periodista Gabriel Sued lo grabó con su celular y lo subió a su cuenta de Twitter

Gabriel Sued on Twitter Así ovacionaron a AF en el Instituto de Cs Politicas de Paris cuando prometió impulsar la legalización del aborto pic.twitter.com/CJ9YHCWF8Z — Gabriel Sued (@gsued) February 5, 2020

Esta no es la primera vez que Alberto Fernández se refiere al tema. El 17 de noviembre de 2019, casi un mes antes de asumir la Presidencia, brindó una entrevista a Página|12 en la que había prometido un proyecto de ley para legalizarlo. “Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, se había sincerado.

Embed

Bajo esta misma línea, había confirmado que “se debe respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo, como también a aquellas personas que sienten que Dios no se lo permite”. Y complementó: “Cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”.

alberto Fernandez aborto europa.jpg

LEÉ MÁS

Conocé la otra Europa que hoy inspira a los enólogos

Los argentinos deberán solicitar un permiso para viajar a Europa