El abuso sexual infantil es un peligro vigente en la red

¿Qué es el grooming?

Es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño con fines sexuales. Es un delito desde diciembre de 2013 en nuestro país, y para nosotros, desde nuestra matriz ideológica, lo entendemos como la nueva modalidad del abuso sexual infantil.

¿Hubo alguna capacitación en la provincia de Neuquén?

Hasta ahora no, vamos a estar alrededor de agosto en Neuquén para capacitar. Hay solamente cuatro provincias en las que no tuvimos, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa y Río Negro.

¿Cómo prevenir el grooming?

En relación con las estrategias que nos venimos planteando en materia de prevención, es la de bajarles la información a los chicos. Ellos no se reconocen víctimas, y en contraposición a esto vemos un mundo adulto que no reacciona. El objetivo es armonizar las miradas, que el adulto se involucre en los entornos digitales de los pibes.

¿Qué indicadores se pueden advertir en un chico que está sufriendo grooming?

Si bien nosotros tomamos indicadores generales que los conectamos netamente con indicares del abuso sexual infantil, observamos algunos específicos que tienen que ver con el estar conectados hasta altas horas de la noche, el nerviosismo al recibir un mensaje en cualquiera de sus dispositivos y la insistencia al querer conectarse.

¿Cómo hay que actuar cuando se descubre que un niño/a ha sido víctima de grooming?

Lo que planteamos básicamente es hacer un resguardo de la evidencia digital, ya que los chicos suelen borrar los elementos probatorios por miedo. Recomendamos hacer capturas de pantalla, alojarlas en otro dispositivo como puede ser un pen drive, no bloquear ni eliminar las conversaciones, no escrachar en las redes sociales y hacer siempre la denuncia penal.

p28-f02-grooming-acoso-ciberdelito.jpg

--> “Hubo muchas irregularidades en la causa, hay que pelearla mucho”

A seis meses de que saliera a la luz el caso de grooming que sufrió una nena de 13 años en Centenario, su mamá, Graciela, afirmó que hubo irregularidades en la causa y que ya hay un neuquino vinculado al hecho, pero ningún acusado.

“Está complicado, la fiscalía no está preparada para casos de delitos informáticos. En la Policía de Centenario no supieron cómo actuar y no se preocuparon por el tema tampoco, la de Neuquén sí”, reflexionó la mujer, de 47 años.

Por otra parte, Graciela destacó que desde el Municipio recibió mucho apoyo y que están evaluando hacer una capacitación en las escuelas después de las vacaciones de invierno.

“Esta semana tuvimos una nueva cámara Gesell. Con la anterior estuve en desacuerdo porque se anotaron cosas que no eran. Ahora van ampliar la causa”, afirmó Graciela a LMN.

Luego, indicó que hay cosas que no le cerraron en la causa, porque “una de las personas fue ubicada, la que contactó a mi hija, lo notificaron, pero no me avisaron”.

“No quiero que le vuelva a pasar a otro, uno dice ‘está en la casa con el celular, no pasa nada’, y no. Buscan chicos vulnerables”, apuntó Graciela y detalló que guardó todas las pruebas del caso.

Todo comenzó el 8 de noviembre de 2017, alrededor de las 19, cuando la mujer halló una carta de puño y letra de su hija que decía: “Ma, me tengo que ir, es tan sólo por una noche. Si no me voy, los matan, me amenazaron. Mañana vuelvo, los amo”.

Dos horas después de haber radicado la denuncia en la Comisaría Quinta, Graciela pudo reencontrase con su hija, quien logró huir de dos hombres que la citaron bajo amenaza de muerte en un descapado de la localidad. Así se enteró del calvario que vivió su hija tras ser víctima de grooming.