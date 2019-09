El acto aniversario estuvo teñido por las elecciones

Embed

El acto central por el 115 aniversario de la ciudad de Neuquén se vio teñido de un fuerte componente electoral, teniendo en cuenta la cercanía de los comicios municipales y la presencia de los candidatos en el lugar, además de las autoridades municipales y provinciales, con Omar Gutiérrez a la cabeza. Y no faltaron alusiones el tema, como tampoco alguna chicana.

La ceremonia se realizó en el paseo costero, a la altura de la calle Los Cipreses, donde se inauguró un nuevo tramo de ese espacio público a la vera del río Limay. Allí, el secretario de Coordinación del Municipio y candidato a intendente por el oficialismo, Marcelo Bermúdez, fue quien dio el primer discurso en modo campaña, mientras sobrevolaba el lugar un avión con el jingle que promocionaba su postulación. El funcionario destacó que el gobierno de la ciudad destina el 35 por ciento de su presupuesto a obras públicas y puso el acento en los eventos que realiza la gestión municipal, como la feria del Libro y la Fiesta de la Confluencia.

“Debemos estar orgullosos de lo que hicimos, porque además de una ciudad linda, Neuquén es una tierra de oportunidades”, dijo y recalcó los trabajos de asfalto en los distintos barrios y la construcción de cordón cuneta y obras de agua potable. También los grandes emprendimientos como el nodo vial de ruta 7 y el Metrobús. “Todo se hace con el dinero de los vecinos y vecinas de Neuquén”, sostuvo Bermúdez y prometió que los que llega “es mucho mejor, porque se viene la ciudad de los acuerdos”.

Después, en un tono conciliador, hizo uso de la palabra el intendente, Horacio “Pechi” Quiroga. “Vivo con mucha intensidad este aniversario, donde me comienzo a despedir de una función pública donde el pueblo me dio la responsabilidad de gobernar”, dijo y apuntó: “Quiero agradecer a todos porque sé que con diferencias y apasionamiento, todos somos ciudadanos de buena fe, como el gobernador. No vamos a traicionar la demanda que nos impone la historia. Es momento de recordación y reflexión por eso no me permití hacer enunciados de realizaciones porque están a la vista”.

Recordó los orígenes de la ciudad y los hechos que llevaron a su fundación, como la llegada del ferrocarril, e hizo referencia a lo que fue su primera gestión como intendente. “En el 99 Neuquén era un pueblo grande y no lo digo de manera peyorativa. Hoy ya pensamos la ciudad del millón de habitantes”, señaló.

Luego le llegó el turno a Gutiérrez, cuyas primeras palabras las dirigió a Quiroga. “No va a ser tu último discurso, ni como intendente ni como hombre político”, le dijo. E inmediatamente hizo referencia a algunas acciones del gobierno provincial con impacto en la ciudad, como la implementación de la firma digital, que posibilitó la eliminación del papel y la facilitación de diferentes trámites para la población. “Logramos 20 mil prestaciones de salud, 60 mil consultas y 500 nacidos vivos que se inscribieron sin necesidad de ir a un registro civil”, precisó.

Después destacó otras cuestiones de gestión hasta que abordó el tema elecciones. “Dentro de pocos días se votará un nuevo intendente, que la ciudanía se exprese con respeto, de manera tal que el 22 ganemos todos, cada uno con su camiseta y pensamiento”, afirmó.

"Ese día no habrá avioncitos", dijo Gutiérrez en referencia a la aeronave que protagonizó el acto con propaganda de Marcelo Bermúdez.

“No hay ninguna posibilidad que se construya futuro en términos individualistas y ese día no habrá avioncitos”, dijo de manera irónica, dado que durante casi todo su discurso se pudo escuchar de fondo la propaganda de Bermúdez desde el aire.

El aniversario empezó en el Municipio

Antes del acto oficial, Horacio "Pechi" Quiroga y Omar Gutiérrez, junto con funcionarios municipales y provincial, dejaron una ofrenda floral en el Monolito Fundacional de Neuquén.

